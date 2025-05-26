Трампа назвали самым коммерчески успешным президентом США

Доходы семьи Дональда Трампа, пока он занимает пост главы государства, превысили заработки других президентов США.

Как передает Day.Az, самым коммерчески успешным лидером страны его назвали в New York Times (NYT).

Трамп и его семья монетизировали президентство активнее, чем кто-либо другой, нормализовав деятельность, которая раньше вызвала бы бурную реакцию и официальные расследования, отмечают авторы издания. Так, например, Меланья Трамп получит от Джеффа Безоса за фильм о ней 28 миллионов долларов.

Кроме того, семья и партнеры заработали на комиссионных от новой криптовалюты уже 320 миллионов долларов, а также заключили за рубежом сделки с недвижимостью на миллиарды долларов и собираются открыть в Вашингтоне эксклюзивный клуб под названием Executive Branch, вступительный взнос в который составляет 500 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что в США назвали возможного преемника Трампа на посту президента.