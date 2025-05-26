В США назвали возможного преемника Трампа на посту президента

Сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп - младший может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2028 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет американское издание The Hill.

"Старший сын Трампа, Дональд Трамп - младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома", - говорится в публикации.

В число вероятных кандидатов также вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора: Рон ДеСантис (Флорида), Гленн Янгкин (Вирджиния) и Брайан Кемп (Джорджия).

Ранее мы сообщали, что Трамп намекнул на свое "вечное президентство".