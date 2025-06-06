Ролик с каракатицей японского рыбака стал хитом соцсетей

Видео японского рыбака разорвало интернет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он поселил каракатицу в бассейне и снимает, как кормит её.

Ранее мы сообщали, что в Зимбабве планируют отстрел слонов.