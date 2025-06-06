https://news.day.az/unusual/1758525.html Ролик с каракатицей японского рыбака стал хитом соцсетей - ВИДЕО Видео японского рыбака разорвало интернет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он поселил каракатицу в бассейне и снимает, как кормит её. Ранее мы сообщали, что в Зимбабве планируют отстрел слонов.
Ролик с каракатицей японского рыбака стал хитом соцсетей - ВИДЕО
Видео японского рыбака разорвало интернет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он поселил каракатицу в бассейне и снимает, как кормит её.
Ранее мы сообщали, что в Зимбабве планируют отстрел слонов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре