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Ролик с каракатицей японского рыбака стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Видео японского рыбака разорвало интернет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он поселил каракатицу в бассейне и снимает, как кормит её. Ранее мы сообщали, что в Зимбабве планируют отстрел слонов.