В США сохраняют стратегический интерес к экономике Китая
США заинтересованы в сохранении экономических связей с КНР и доступа к ее рынку.
Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Журналисты попросили ее прокомментировать состоявшийся 5 июня телефонный разговор между американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По словам чиновницы, это была "хорошая и продуктивная" беседа.
"У него всегда были уважительные отношения с председателем КНР. Китай нуждается в США и наших рынках, у нас тоже есть стратегический интерес к экономике и рынку КНР", - сказала Ливитт.
Она добавила, что во время телефонного разговора главы двух государств договорились, что торговые представители США и КНР продолжат проводить встречи и обсуждать развитие отношений в сфере экономики.
Ранее мы сообщали, что Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином.
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