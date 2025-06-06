В США сохраняют стратегический интерес к экономике Китая

США заинтересованы в сохранении экономических связей с КНР и доступа к ее рынку.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналисты попросили ее прокомментировать состоявшийся 5 июня телефонный разговор между американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По словам чиновницы, это была "хорошая и продуктивная" беседа.

"У него всегда были уважительные отношения с председателем КНР. Китай нуждается в США и наших рынках, у нас тоже есть стратегический интерес к экономике и рынку КНР", - сказала Ливитт.

Она добавила, что во время телефонного разговора главы двух государств договорились, что торговые представители США и КНР продолжат проводить встречи и обсуждать развитие отношений в сфере экономики.

Ранее мы сообщали, что Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином.