Вертикальный коридор становится ключевым элементом региональной инфраструктуры

Инвестиции в развитие существующей инфраструктуры для строительства Вертикального газового коридора являются инвестициями в национальную безопасность стран региона Юго-Восточной Европы.

Об этом заявил исполнительный директор болгарской компании Bulgartransgaz EAD Владимир Малинов в ходе 22-й ежегодной конференции Gas Infrastructure Europe (GIE), прошедшей в Афинах (Греция), передает Day.Az.

По словам Малинова, целенаправленные и скоординированные усилия операторов газотранспортных систем Юго-Восточной Европы уже принесли ощутимые результаты - Вертикальный коридор вышел за рамки идеи и перешел в стадию строительства.

"Вертикальный коридор играет ключевую роль в укреплении нашей энергетической безопасности", - подчеркнул он.

Он охарактеризовал этот проект как пример стратегической региональной энергетической инициативы, важной как для обеспечения энергетической безопасности, так и для повышения конкурентоспособности Юго-Восточной Европы. По завершении строительства коридор обеспечит более тесную связность газотранспортных сетей Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Молдовы и Украины.

Малинов отметил, что реализация коридора позволит диверсифицировать источники поставок газа, в том числе за счет увеличения объемов сжиженного природного газа (СПГ) из надежных источников. Он добавил, что два проекта на территории Болгарии - по наращиванию пропускной способности газопроводов между Грецией и Болгарией, а также между Болгарией и Румынией - уже находятся в стадии реализации. Их ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2026 года.

В завершение выступления Малинов призвал предоставить газотранспортным операторам больше самостоятельности и гибкости в принятии решений, что, по его словам, позволит ускорить и усилить их действия в ответ на текущие энергетические вызовы.