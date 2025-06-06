В Гяндже ранили подростка

В Гяндже произошла поножовщина.

Как передает Day.Az, 15-летнего подростка ударил ножом его одноклассник.

5 июня в полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний (2010 г.р.) госпитализирован с резаной раной.

Правоохранители выявили и задержали подозреваемого в совершении преступления Р.И. (2010 г.р.).

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали о трагической смерти 2-летнего ребенка в Гяндже.