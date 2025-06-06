https://news.day.az/society/1758572.html В Гяндже ранили подростка В Гяндже произошла поножовщина. Как передает Day.Az, 15-летнего подростка ударил ножом его одноклассник. 5 июня в полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний (2010 г.р.) госпитализирован с резаной раной. Правоохранители выявили и задержали подозреваемого в совершении преступления Р.И. (2010 г.р.).
В Гяндже ранили подростка
В Гяндже произошла поножовщина.
Как передает Day.Az, 15-летнего подростка ударил ножом его одноклассник.
5 июня в полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний (2010 г.р.) госпитализирован с резаной раной.
Правоохранители выявили и задержали подозреваемого в совершении преступления Р.И. (2010 г.р.).
По данному факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали о трагической смерти 2-летнего ребенка в Гяндже.
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