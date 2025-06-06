https://news.day.az/society/1758572.html

В Гяндже ранили подростка

В Гяндже произошла поножовщина. Как передает Day.Az, 15-летнего подростка ударил ножом его одноклассник. 5 июня в полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний (2010 г.р.) госпитализирован с резаной раной. Правоохранители выявили и задержали подозреваемого в совершении преступления Р.И. (2010 г.р.).