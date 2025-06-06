https://news.day.az/society/1758518.html Трагическая смерть 2-летнего ребенка в Гяндже В Гяндже в больнице скончался 2-летний ребенок. Как сообщает местное бюро AПА, инцидент произошел в Городской детской больнице №2. Житель Шамкирского района 2023 г.р. М. Мамедов был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей и оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.
Трагическая смерть 2-летнего ребенка в Гяндже
В Гяндже в больнице скончался 2-летний ребенок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Городской детской больнице №2.
Житель Шамкирского района 2023 г.р. М. Мамедов был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей и оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.
Причины смерти пока не известны, по факту ведется расследование.
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