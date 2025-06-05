https://news.day.az/society/1758221.html Грузовик насмерть сбил мужчину в Баку В Хазарском районе Баку произошел трагический инцидент: грузовой автомобиль сбил пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло с участием автомобиля марки Ford Transit, которым управлял 34-летний Фамил Джавадов (1991 г.р.). Пострадавшим оказался 73-летний Ариф Фаталиев (1952 г.р.).
Грузовик насмерть сбил мужчину в Баку
В Хазарском районе Баку произошел трагический инцидент: грузовой автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло с участием автомобиля марки Ford Transit, которым управлял 34-летний Фамил Джавадов (1991 г.р.).
Пострадавшим оказался 73-летний Ариф Фаталиев (1952 г.р.). Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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