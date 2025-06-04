Жених и невеста попали в аварию в день свадьбы

В селе Хачмаз Огузского района произошла дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 22-летний Эмин Фейзуллаев за рулем автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении села Синджаб, потерял управление и съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП пострадали сам водитель и двое пассажиров - 42-летняя Тахмина Юсубова и 17-летняя Мяляк Фейзуллаева. Всех троих госпитализировали, оказали первую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Отмечается, что сегодня у Эмина Фейзуллаева и Мяляк Фейзуллаевой должна была быть свадьба. Они попали в аварию, возвращаясь из салона красоты.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП произошло в центре Баку.