Страшное ДТП в центре Баку

В центре Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Сумгайыте произошла серьезная авария.