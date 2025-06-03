https://news.day.az/society/1757841.html Страшное ДТП в центре Баку - ВИДЕО В центре Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Сумгайыте произошла серьезная авария.
Страшное ДТП в центре Баку - ВИДЕО
В центре Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Сумгайыте произошла серьезная авария.
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