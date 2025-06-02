Серьезная авария в Сумгайыте

В Сумгайыте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на улице Исмета Гаибова. В ДТП оказались вовлечены автомобили марок Mercedes, Chevrolet и Opel.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали несколько человек. Пострадавшие были срочно доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи в Сумгайыте.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Проводится расследование с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в Агдаше поезд протаранил Mercedes.