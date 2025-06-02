https://news.day.az/incident/1757638.html Серьезная авария в Сумгайыте - есть пострадавшие - ФОТО В Сумгайыте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на улице Исмета Гаибова. В ДТП оказались вовлечены автомобили марок Mercedes, Chevrolet и Opel.
Серьезная авария в Сумгайыте - есть пострадавшие - ФОТО
В Сумгайыте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на улице Исмета Гаибова. В ДТП оказались вовлечены автомобили марок Mercedes, Chevrolet и Opel.
По предварительной информации, в результате столкновения пострадали несколько человек. Пострадавшие были срочно доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи в Сумгайыте.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Проводится расследование с целью установления причин и обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что в Агдаше поезд протаранил Mercedes.
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