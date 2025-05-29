В Агдаше поезд протаранил Mercedes

В Агдашском районе произошла серьезная авария - легковой автомобиль столкнулся с поездом прямо на железнодорожном переезде.

Как сообщает Day.Az, инцидент случился в поселке Ляки на участке, предназначенном для пересечения железной дороги автотранспортом.

В результате столкновения пострадали три человека, находившиеся в автомобиле марки Mercedes: 30-летний Эмиль Лятифов (1994 г.р.), 36-летний Джейхун Ширинов (1988 г.р.) и 28-летний Парвин Хасмамедов (1996 г.р.). Все трое были экстренно доставлены в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия проводится расследование. Устанавливаются причины столкновения и все обстоятельства инцидента.

Ранее была раскрыта одна из главных причин ДТП в Азербайджане.