Раскрыта одна из главных причин ДТП в Азербайджане

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является отвлечение водителей во время вождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Центра интеллектуального управления транспортом МВД, многие водители используют мобильные телефоны за рулём. Наблюдения показывают, что даже кратковременное отвлечение внимания может привести к аварии. Водителям следует помнить о своей ответственности и проявлять внимание не только к себе и пассажирам, но и к другим участникам дорожного движения, - отмечают в ЦИУТ.

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