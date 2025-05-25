В Евлахе опрокинулся трактор

В Евлахе перевернулся трактор.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась во время попытки извлечь легковой автомобиль марки ГАЗ-24, застрявший в грязи. Для помощи был привлечён трактор, однако во время работ техника перевернулась.

Тракторист Фирдовси Мустафаев погиб на месте. Водитель легковушки получил множественные травмы и был экстренно доставлен в центральную городскую больницу Мингячевира.

В настоящее время проводится расследование по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Товузe произошло дорожно-транспортное происшествие.