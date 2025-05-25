https://news.day.az/society/1755541.html В Евлахе опрокинулся трактор - есть погибший В Евлахе перевернулся трактор. Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась во время попытки извлечь легковой автомобиль марки ГАЗ-24, застрявший в грязи. Для помощи был привлечён трактор, однако во время работ техника перевернулась. Тракторист Фирдовси Мустафаев погиб на месте.
В Евлахе опрокинулся трактор - есть погибший
В Евлахе перевернулся трактор.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась во время попытки извлечь легковой автомобиль марки ГАЗ-24, застрявший в грязи. Для помощи был привлечён трактор, однако во время работ техника перевернулась.
Тракторист Фирдовси Мустафаев погиб на месте. Водитель легковушки получил множественные травмы и был экстренно доставлен в центральную городскую больницу Мингячевира.
В настоящее время проводится расследование по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали, что в Товузe произошло дорожно-транспортное происшествие.
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