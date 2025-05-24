Цепная авария в Товузе

В Товузe произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, во время движения столкнулись два легковых автомобиля - марки VAZ 2106 и KIA.

После удара автомобиль VAZ 2106 отбросило на стоящий у обочины VAZ 2101, а затем этот же автомобиль врезался в здание автомастерской, расположенной рядом.

В результате аварии получили травмы трое жителей Товузского района: Эльвин Гулиев (1991 года рождения), проживающий в селе Абулбейли, а также два уроженца села Бозалганлы Сархан Тагиев (1999 года рождения) и Насими Кудратов (1999).

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что внедорожник и трактор столкнулись в Бейлагане.