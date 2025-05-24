Внедорожник и трактор столкнулись в Бейлагане

Серьезная авария произошла в Бейлаганском районе - столкнулись внедорожник и трактор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в поселке Шафаг.

По предварительным данным, автомобиль марки "Нива" врезался в движущийся трактор. В результате столкновения тяжелые травмы получил пассажир внедорожника - 32-летний Алисахиб Салманлы (1993 года рождения).

Пострадавший был экстренно доставлен в Центральную районную больницу Бейлагана, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП начато расследование, причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее дорожная полиция обратилась к водителям.