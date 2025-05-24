https://news.day.az/incident/1755358.html Внедорожник и трактор столкнулись в Бейлагане - есть пострадавший Серьезная авария произошла в Бейлаганском районе - столкнулись внедорожник и трактор. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в поселке Шафаг. По предварительным данным, автомобиль марки "Нива" врезался в движущийся трактор.
Внедорожник и трактор столкнулись в Бейлагане - есть пострадавший
Серьезная авария произошла в Бейлаганском районе - столкнулись внедорожник и трактор.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в поселке Шафаг.
По предварительным данным, автомобиль марки "Нива" врезался в движущийся трактор. В результате столкновения тяжелые травмы получил пассажир внедорожника - 32-летний Алисахиб Салманлы (1993 года рождения).
Пострадавший был экстренно доставлен в Центральную районную больницу Бейлагана, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
По факту ДТП начато расследование, причины и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее дорожная полиция обратилась к водителям.
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