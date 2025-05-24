Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с экстренным предупреждением.

Как сообщает Day.Az, в предупреждении отмечается, что по всей стране наблюдаются неблагоприятные погодные условия, что резко увеличивает риск ДТП.

"Дожди и туманы, особенно в ночное и утреннее время, серьезно ограничивают видимость на дорогах, создавая дополнительную угрозу для участников движения", - говорится в предупреждении.

Водителям советуется быть максимально внимательными на трассах, особенно в выходные дни, по возможности избегать поездок в темное время суток, строго соблюдать ограничение скорости, не выходите в путь на неисправном автомобиле, во время обгонов и перестроений соблюдать все правила безопасности.

Подчеркивается, что на выходных ожидается рост интенсивности движения на междугородних трассах. Особое внимание стоит уделить водителям, осуществляющим грузоперевозки и пассажироперевозки.

Ранее МЧС предупредило население в связи с ухудшением погоды.