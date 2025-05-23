МЧС предупредило население в связи с ухудшением погоды
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) призвало граждан соблюдать меры предосторожности из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию от МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, с 24 по 25 мая в течение дня в ряде районов страны ожидаются дожди и грозы, местами - ливни. Также прогнозируется повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и наводнения.
В связи с этим МЧС напоминает населению о мерах безопасности:
При угрозе паводков и наводнений не приближаться к опасным участкам и, в случае реальной угрозы, немедленно подниматься на возвышенности.
Для защиты от ударов молнии:
- отключайте электроприборы от сети,
- избегайте разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону),
- не приближайтесь к электролиниям, антеннам, водостокам и молниеотводам,
- не укрывайтесь под высокими деревьями - выбирайте низменные места,
- находясь в автомобиле, остановитесь, поднимите окна и дождитесь окончания грозы.
Кроме того, из-за повышения температуры воздуха существует риск схода лавин в высокогорных районах. Граждан просят избегать передвижения в потенциально опасных зонах и не приближаться к крутым склонам.
Ранее сообщалось, что завтра воздух в Баку прогреется до 27 градусов.
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