МЧС предупредило население в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) призвало граждан соблюдать меры предосторожности из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию от МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, с 24 по 25 мая в течение дня в ряде районов страны ожидаются дожди и грозы, местами - ливни. Также прогнозируется повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и наводнения.

В связи с этим МЧС напоминает населению о мерах безопасности:

При угрозе паводков и наводнений не приближаться к опасным участкам и, в случае реальной угрозы, немедленно подниматься на возвышенности.

Для защиты от ударов молнии:

- отключайте электроприборы от сети,

- избегайте разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону),

- не приближайтесь к электролиниям, антеннам, водостокам и молниеотводам,

- не укрывайтесь под высокими деревьями - выбирайте низменные места,

- находясь в автомобиле, остановитесь, поднимите окна и дождитесь окончания грозы.

Кроме того, из-за повышения температуры воздуха существует риск схода лавин в высокогорных районах. Граждан просят избегать передвижения в потенциально опасных зонах и не приближаться к крутым склонам.

Ранее сообщалось, что завтра воздух в Баку прогреется до 27 градусов.