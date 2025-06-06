62-летний Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Трёхкратный номинант на премию "Оскар" 62-летний Том Круз, который сам выполняет все трюки для фильмов "Миссия невыполнима" (18+), попал в Книгу рекордов Гиннесса после съемок новой восьмой части франшизы "Финальная расплата".

Как передает Day.Az, его почетное звание звучит так: "человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом". Том выполнил этот трюк 16 раз.

Том выпрыгивал из вертолета, привязанный к парашюту - пропитанному топливом и подожженному. Затем он срезал обгоревшие остатки первого парашюта и раскрывал запасной. Ни один другой актер или каскадер и близко не приблизился к такому количеству смертельно опасных прыжков, и его самоотверженность была вознаграждена рекордным титулом 4 июня.

"Том не просто играет героев боевиков - он и есть герой боевиков! Во многом его успех объясняется тем, что он уделяет огромное внимание достоверности и расширяет границы того, что может сделать актер-исполнитель главной роли. Для нас большая честь отметить его абсолютное бесстрашие этим новым титулом" - сказал Крейг Глендей, главный редактор Guinness World Records (Книга рекордов Гиннесса).

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовали видео о том, как снимался этот трюк. Съемки проходили в Южной Африке. Том Круз прыгал с высоты не менее 2 километров. Его первый парашют горел от 2,5 до 3 секунд, прежде чем полностью обуглиться. Во время некоторых из 16 смертельно опасных прыжков к телу актера была прикреплена 22-килограмовая камера, которая снимала крупные планы во время падения.

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