На границе Армении с Азербайджаном пропали два человека

В приграничном с Азербайджаном регионе Армении пропали два человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Служба национальной безопасности Армении.

В информации говорится, что жители села Тех (Дыг) Сюникской (Зангезурской) области Карен Арменович Джангирян (27.06.2007 г) и Андрей Арменович Гягунц (13.01.2008 г) 6 июня в районе 01:20 на участке, прилегающем к селу Аравус, не сориентировались на местности.

В СНБ отметили, что они могли оказаться на территории Азербайджана.

Сообщается, что предпринимаются необходимые меры для выяснения местонахождения граждан и обеспечения их возвращения.

Азербайджанская сторона пока не дала никаких комментариев.

Ранее провокация армянина на границе обернулась против него же.