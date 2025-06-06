На границе Армении с Азербайджаном пропали два человека
В приграничном с Азербайджаном регионе Армении пропали два человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Служба национальной безопасности Армении.
В информации говорится, что жители села Тех (Дыг) Сюникской (Зангезурской) области Карен Арменович Джангирян (27.06.2007 г) и Андрей Арменович Гягунц (13.01.2008 г) 6 июня в районе 01:20 на участке, прилегающем к селу Аравус, не сориентировались на местности.
В СНБ отметили, что они могли оказаться на территории Азербайджана.
Сообщается, что предпринимаются необходимые меры для выяснения местонахождения граждан и обеспечения их возвращения.
Азербайджанская сторона пока не дала никаких комментариев.
Ранее провокация армянина на границе обернулась против него же.
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