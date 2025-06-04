Провокация армянина на условной границе обернулась против него же

Автор: Мехти Ахмедзаде

На условной армяно-азербайджанской границе произошел очередной инцидент. Одному из местных жителей, ни с того ни с сего, пришло в голову взять пистолет и направить его в сторону ВС Азербайджана.

32-летний армянин, "погрузившись в гнев" (его же слова - ред.), решил напугать азербайджанских военнослужащих. Наши ребята, понимая, что это очередная бестолковая попытка армянской стороны устроить провокацию, проигнорировала перегревшегося провокатора.

Но самое курьезное и смешное в том, что мужчину задержали сами же армяне.

Как пишут СМИ, инцидент расценён как провокация. Он передвигался на автомобиле Nissan, с ним были задержаны ещё двое - 21 и 45 лет.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, ведётся расследование.

Во-первых, случай в очередной раз поднимает вопрос об уровне контроля и ответственности в приграничных зонах Армении. Эпизод прекрасно демонстрирует, в каком хаосе и отсутствии дисциплины пребывает армянское общество - когда любой эмоционально нестабильный гражданин может беспрепятственно приблизиться к границе с оружием в руках.

Во-вторых, сам герой "перформанса", похоже, до последнего не ожидал, что всё закончится именно так - с наручниками и уголовным делом. Видимо, в его голове всё выглядело иначе: сейчас он эффектно направит пистолет в сторону азербайджанских военных, все испугаются и убегут. Но не вышло.

Что называется, хотел показать "мужество", а показал глупость. Хотел напугать - напугал своих же. А те, кто был действительно спокоен и хладнокровен, - это азербайджанские военные, которые, в отличие от армянских провокаторов, прекрасно понимают цену стабильности и ответственности на границе.