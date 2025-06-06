В Карибском море нашли пропавший без вести самолет
В Карибском море нашли обломки легкомоторного самолета, пропавшего без вести в Венесуэле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило главное управление гражданской авиации страны INAC.
Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе, он следовал в направлении острова Маргарита. На борту было два пилота и три пассажира.
На следующий день спасателям удалось найти фрагменты фюзеляжа вместе с останками и спасательными жилетами в Карибском море. Кроме того, в воде оказались документы членов экипажа. Поисковая операция продолжается.
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