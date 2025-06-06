https://news.day.az/sport/1758592.html Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью Сегодня юношеская сборная Азербайджана по волейболу (2008-2009) отправилась в Беларусь. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда проведет совместный тренировочный сбор с юношеской белорусской сборной U-18 в Минске.
Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью
Сегодня юношеская сборная Азербайджана по волейболу (2008-2009) отправилась в Беларусь.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда проведет совместный тренировочный сбор с юношеской белорусской сборной U-18 в Минске.
В рамках совместного тренировочного сбора, который продлится до 12 июня, будут организованы контрольные матчи между командами.
На сборы отправился главный тренер юношеской сборной Джахангир Сейед Аббаси с 15 спортсменами.
Отметим, что наша команда представит нашу страну на Играх СНГ, которые пройдут в нашей стране в этом году.
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