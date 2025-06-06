Может ли в Азербайджане произойти сильное землетрясение?

Землетрясения, произошедшие вчера и сегодня в Шемахинском районе, а также последовавшие за ними слабые подземные толчки, являются результатом естественного процесса разрядки энергии.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли.

По его словам, на данный момент в сейсмоопасных зонах Азербайджана не прогнозируется катастрофических землетрясений.

"Да, в стране будут происходить ощутимые, но слабые по магнитуде землетрясения. Бояться этого не стоит. Как раз такие мелкие толчки указывают на постепенную разрядку накопившейся энергии, что, наоборот, снижает риск разрушительных землетрясений. Гораздо опаснее, если длительное время не будет никакой активности, а потом произойдет резкий и мощный выброс энергии", - отметил он.

Йетирмишли также подчеркнул, что небольшие толчки - явление вполне нормальное для активных зон и иногда могут ощущаться, но это не свидетельствует о надвигающейся угрозе.

"Подземные толчки в Шамахы продолжаются, и это естественная часть процесса", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло землетрясение.