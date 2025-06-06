В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в 06:40 по местному времени в Шамахинском районе Азербайджана, в 13 километрах к северо-востоку от станции Пиргулу.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 6 км.

Ранее сообщалось, что в районе Пиргулу произошло землетрясение.