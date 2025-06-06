https://news.day.az/incident/1758503.html В Азербайджане произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в 06:40 по местному времени в Шамахинском районе Азербайджана, в 13 километрах к северо-востоку от станции Пиргулу. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 6 км.
В Азербайджане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в 06:40 по местному времени в Шамахинском районе Азербайджана, в 13 километрах к северо-востоку от станции Пиргулу.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 6 км.
Ранее сообщалось, что в районе Пиргулу произошло землетрясение.
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