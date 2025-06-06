На Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке прошел Национальный день Азербайджана

В японском городе Осака в рамках Всемирной выставки Expo 2025 прошел Национальный день Азербайджана.

Как передает Day.Az, на мероприятии, посвященном открытию Национального дня, выступили посол Японии по Expo 2025, главный комиссар Коджи Ханэда и помощник Президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по Expo 2025 Анар Алакбаров.

Коджи Ханэда отметил, что Азербайджан играет роль важного узла между Азией и Европой. Он подчеркнул, что на Expo 2025 Национальный павильон, созданный по мотивам поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви "Семь красавиц", представляет японской общественности культуру Азербайджана и развитие страны.

Помощник Президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по Expo 2025 Анар Алакбаров отметил, что между Азербайджаном и Японией существует многолетняя история дружбы и сотрудничества. Он отметил, что путь участия в Expo, начавшийся в 2000 году в Ганновере, сегодня продолжается в Осаке, азербайджанские павильоны на Всемирных выставках в Милане и Дубае были удостоены награды, а также вошли в число самых посещаемых. Анар Алакбаров отметил, что Азербайджан стал первой страной, подписавшей соглашение об участии в Expo 2025, и в настоящее время Национальный павильон является одним из самых посещаемых.

Затем была представлена концертная программа с участием мастеров искусств Азербайджана.

Гости посетили павильоны Японии и Азербайджана на Expo 2025. Наш Национальный павильон, созданный при организации Центра Гейдара Алиева, расположен в секции "Связывая жизни" ("Connecting Lives") и охватывает тему "Семь мостов для устойчивого развития" ("Seven Bridges for Sustainability"). Концепция павильона вдохновлена поэмой великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви "Семь красавиц". Здесь демонстрируется богатое культурное наследие Азербайджана, приверженность технологическому и устойчивому развитию, а также открытость к диалогу. В павильоне также находится "дерево дружбы", воспевающее Азербайджан и Японию.

Ожидается, что Expo 2025, которая начала работу с 13 апреля и продлится 184 дня, посетят 28 миллионов человек.