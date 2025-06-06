Армения и ее союзники хотят продлить угрозу региону

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад 33 экологических и правозащитных организаций Турции провели в Игдыре акцию, в ходе которой призвали к закрытию Армянской АЭС. Инициатором выступило общественное объединение Doğa ve Çevre.

Одновременно турецкое издание "12punto" (12 точек) опубликовало статью, в которой подчеркнуто, что АЭС в Армении по характеристикам безопасности значительно уступает другим атомным станциям. При принятии решения о строительстве станции у границы с Турцией советские власти считали приоритетом лишь энергетические потребности региона, не уделяя должного внимания вопросам безопасности.

Наличие у границ страны атомной электростанции, причем устаревшей и находящейся в аварийном состоянии, беспокоит Турцию давно. После ванского землетрясения в 2011 году, Турция забила тревогу, требуя от международных организаций проверить ситуацию с Мецаморской АЭС на предмет возможной утечки. Армянская сторона отбивалась как могла, утверждая, что даже после спитакского землетрясения станция работала в прежнем режиме. Однако это было, мягко говоря, лукавством, так как на самом деле после толчков в Спитаке в 1988 году, АЭС была остановлена из-за опасности аварии. И простояла в нерабочем состоянии до 1995 года, когда, несмотря на международные протесты, была вновь запущена.

В октябре 2023 года Турция обратилась в МАГАТЭ с официальной просьбой о приостановке деятельности Армянской АЭС. Однако агентство не приняло эту инициативу к рассмотрению, что очень вдохновило Ереван, так как поддерживало его утверждения о безопасности АЭС.

Поддерживают Ереван в этом заблуждении и внешние акторы. В последнее время помимо России взять в руки армянскую атомную энергетику выразили пожелание и США. Во вторник На расположенной в Мецаморе Армянской АЭС был запущен новый ультрасовременный полномасштабный тренажер (ПМТ) стоимостью 3,4 миллиона долларов, призванный обеспечить безопасную эксплуатацию станции. на церемонии запуска тренажера помимо посла Кристины Квин, присутствовала заместитель помощника секретаря США по международной ядерной политике Алешия Дункан, возглавляющая делегацию Департамента энергетики США.

ПМТ помогает повышать навыки эксплуатационного персонала, на нем отрабатываются все возможные сценарии эксплуатации в условиях, максимально приближенных к реальным.

Судя по техническому состоянию армянской станции, навыки действий в чрезвычайных ситуациях ее персоналу очень нужны, потому что АЭС находится не в лучшем виде, и выводы азербайджанских и турецких специалистов относительно ее угрозы взяты не из воздуха.

В будущем году Армянская АЭС будет снова остановлена на длительный ремонт для замены комплекса аварийного охлаждения. ремонт продлится около пяти месяцев и будет проводиться с участием российских специалистов. Если ремонт пройдет успешно (в чем, судя по всему, специалисты не очень уверены), срок эксплуатации АЭС будет продлен до 2041 года. Проблема в том, что станция нуждается в полной замене системы аварийного охлаждения, выпущенной в 60-70 годах прошлого века советскими предприятиями специально для этой АЭС. Мецаморская АЭС должна была быть закрыта в 2016 году, но путем ремонта и модернизации отдельных систем срок эксплуатации был продлен. Очередной срок эксплуатации АЭС должен был истечь в 2026 году, однако 18 декабря 2023 года "Росатом Сервис" и "Айкакан атомайин электракаян" заключили соглашение о продлении срока эксплуатации АЭС до 2036 года. Теперь, чтобы продлить жизнь аварийной станции потребуется сложная модернизация. Армянская сторона рассчитывает, что благодаря этому в 2031 году удастся получить лицензию до 2041 года.

В 2015 году глава "Росатома" Сергей Кириенко обещал, что после ремонта Армянская АЭС станет еще безопаснее, чем в момент создания. Но проблемы остались и угроза сохранилась. Угрозу, исходящую от Армянской АЭС нельзя считать внутренним делом Армении, потому что распространяется она на соседей этой страны и на весь регион. Как считает профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шеффер, продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС создает опасность жизни и здоровью населеня Грузии, Турции, Азербайджана, Ирана, южного Причерноморья и, конечно же, самой Армении. Так она ранее прокомментировала решение правительства Армении ввести в эксплуатацию новый энергоблок Мецаморской АЭС к 2036 году, то есть к концу срока службы ныне действующего блока. Американский аналитик отметила, что по техническим параметрам Армянская АЭС близка к Чернобыльской - так же не имеет защитной оболочки, и любая авария может иметь серьезные последствия для региона. Шеффер напомнила, что и Евросоюз в свое время выступал за закрытие этой атомной электростанции.

Действительно, ЕС выдвигал это требование и даже предъявлял Еревану ультиматум. Тот на словах соглашался на все и даже взял у ЕС деньги на закрытие станции, однако, как и следовало ожидать, не выполнил своего обязательства. О том, что Армянская АЭС считается угрозой не только в Баку и Анкаре, стало известно после подписания Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом в ноябре 2017 года. В обнародованном тексте документа был пункт, касающийся ядерной безопасности, в котором указывалось на важность соблюдения на высоком уровне стандартов МАГАТЭ, а также говорилось конкретно о закрытии и безопасном выведении из эксплуатации атомной электростанции в Мецаморе. В мае 2019 года в совместном докладе Еврокомиссии и Дипслужбы Евросоюза снова звучали эти требования. Причем, Еревану был предъявлен ультиматум - в течение месяца представить "дорожную" карту и точную дату начала процесса. Армения не сделала ни того, ни другого, хотя деньги у ЕС на выполнение работ взяла.

В начале прошлого года Жозеп Боррель на встрече с Араратом Мирзояном заявил о готовности ЕС помочь Армении закрыть станцию. И снова все ушло в слова. есть ощущение, что настойчивость ЕС была вызвана не реальным стремлением устранить угрозу, исходящую от аварийной АЭС, а просто отрезать России одно из средств влияния на регион. Вся энергетическая система Армении, включая и АЭС фактически контролируется российской стороной. А это, конечно, не тот мотив, который зовет к реальным действиям.

Ранее, на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси Президент Ильхам Алиев обратил его внимание на серьезную угрозу, исходящую от устаревшей и аварийной атомной электростанции в Армении. Мецаморская АЭС, подчеркнул он, представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона. Станция действует на основе старых технологий и имеет серьезные технические проблемы. Кроме того, имеются факты контрабанды ядерных материалов, незаконно выводимых с этой АЭС, что вызывает особое беспокойство.

И снова констатируем, что сказанное не взято из воздуха, а подкреплено фактами. Напомни лишь несколько. В апреле 2021 года Служба государственной безопасности Грузии задержала двух человек за попытку продажи радиоактивного вещества. Задержанные намеревались сбыть контейнер с америцием-241 (изотоп америция) в Кутаиси за 300 тысяч евро. И это не первый случай контрабанды ядерных материалов, вывезенных с атомной электростанции Армении. Маршрутом сбыта товара была выбрана Грузия. В марте 2019 года в грузинском Кобулети были задержаны два человека, пытавшихся сбыть радиоактивный уран за более чем 2 миллиона евро. Спустя четыре месяца произошел еще один подобный случай. На КПП "Садахло" на грузино-армянской границе был задержан гражданин Армении, пытавшийся провезти в Россию через м Грузию радиоактивный изотоп торий-232.

Подобных фактов много. И самое главное - ядерные материалы во всех случаях были вывезены с территории Армянской АЭС. Да, в отношении прежнего руководства станции возбуждено уголовное дело по статье о коррупции, однако вышеуказанные факты имели место уже при нынешней власти в Армении, что говорит только об одном: ничего не изменилось. Например, недавно, в марте, появилась новость о краже с Армянской АЭС большого количества труб. Труб!

Можно ли говорить в таких условиях о надежной системе безопасности? Вопрос риторический.