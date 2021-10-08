Армения станет вдвойне опаснее: грабившая Кяльбаджар компания предложила ядерную сделку Пашиняну

Армения собралась строить новую атомную электростанцию.

Нет, это не шутка и не фейк. Маленькая бедная страна, уже сейчас представляющая серьезную угрозу региону, имея на своей территории аварийную АЭС, собирается удвоить свою разрушительную роль.

Накануне на заседании парламента премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что его правительство ведет переговоры с горнорудной компанией из России "Геопромайнинг" (GeoProMining) о строительстве новой АЭС. В апреле этого года в ходе визита в Москву Пашинян уже просил об этом президента России. Росатом к идее заметного интереса не проявил, зато нашлась частная компания, выразившая желание осуществить в Армении проект строительства нового медеплавильного завода, а заодно и новой АЭС. Такая широта интересов компании немного удивляет, потому что сооружение атомных электростанций вопрос очень специфический и требует соответствующих навыков и опыта. А "Геопромайнинг", взявшая на себя такие обязательства, всю свою историю занималась лишь добычей драгоценных металлов.

Кстати, это та самая компания, которая многие годы незаконно добывала золото в Кельбаджаре, а после освобождения района и восстановления госграницы была вынуждена ретироваться и оставить бизнес не только на освобожденной территории Азербайджана, но и на участке Зодского месторождения, зацепившего территорию Армении. В июле в соцсетях были распространены видеокадры процесса вывода компанией своей техники с месторождения.

Но в Армении, как видим, ей нашлось применение. Построить медеплавильное предприятие и АЭС предложила правительству Пашиняна сама российская компания, и в Ереване за предложение схватились руками и ногами. "Геопромайнинг" ранее приобрела 60 процентов акций крупнейшего промышленного предприятия в Армении - Зангезурского медно-молибденового комбината (Западный Зангезур), после чего передала 15 процентов от общего пакета правительству Армении. Видимо, в виде презента. В период оккупации российская компания неплохо заработала, разрабатывая крупнейшее золоторудное месторождение в регионе - Кельбаджарское. Теперь она не хочет уходить из региона, тем более что работавшая много лет в Зангезуре немецкая компания потеряла к Армении интерес.

В связи с тем, что переработка руды является очень энергозатратным производством, для обеспечения успешности своего бизнеса компания решила построить и АЭС. Армения - страна сплошного дефицита, в том числе дефицита электроэнергии. Имеющаяся аварийная АЭС с трудом обеспечивает энергией немногочисленное население страны и производственное предприятие таких масштабов просто не потянет.

Надо сказать, что и тот, и другой проект Геопромайнинг представляет экологическую угрозу для региона. Всему миру сегодня известно о трагедии пограничной реки Охчучай, которую Зангезурский медно-молибденовый комбинат превратил в очаг экологической катастрофы. Новое перерабатывающее предприятие, работающее на сырье местного медного рудника, станет новым очагом угрозы. О соблюдении экологических стандартов, помятуя о деятельности компании по разработке Соткского месторождения в Армении, говорить не приходится.

После 44-дневной войны Армения лишилась многих источников энергии, которые незаконно эксплуатировала на оккупированных территориях, порой при преступном содействии соседних стран, как, например, две гидроэлектростанции на реке Араз на границе с Ираном - "Худаферин" и "Гыз галасы". Кроме того, армяне лишись каскада мини-электростанций, построенных в период оккупации в горах Карабаха. И теперь Армения, как и в прежние времена, целиком и полностью зависит от импорта электроэнергии. Спасти ситуацию Пашинян пытается строительством новой АЭС, хотя и регион, и мир ждут от него как раз обратного - закрытия действующей Армянской АЭС в Мецаморе. Эта АЭС, давно изжившая срок эксплуатации, является серьезным источником экологической угрозы.

Во-первых, она располагается в окружении пяти тектонических разломов, один из которых проходит всего в 500 метрах от нее.

Во-вторых, в Армении давно заполнены хранилища радиоактивных отходов и никто до сих пор не знает, куда все последние годы сбрасываются продукты жизнедеятельности станции. Имеется информация о захоронении отходов Мецамора на азербайджанских территориях в период оккупации. А на территории самой Армении загрязненная радиацией вода продолжает смешиваться с грунтовыми водами. Дело в том, что в советские времена в Армении не было никаких условий для захоронения отходов ядерного топлива (ОЯТ), не имелось и технологий его переработки. Тем более, нет их сейчас. Еще в советские годы приреакторный бассейн и резервной отсек станции были заполнены до отказа. Бассейн закрытого и не работающего реактора также заполнен уже много лет. В конце 90-х французская компания Framatom на деньги армянской диаспоры остроила для АЭС временное хранилище типа NUHOMS. Хранилище долго не запускалось в эксплуатацию в связи с тем, что не хватило денег на соответствующую инфраструктуру. В конце концов объект запустили, но и тут нашлись препятствия в виде "зеленых", которые требовали убрать хранилище из Мецамора.

Управление отходами это очень большая проблема, которую Армения не может решить и с помощью России. Та готова принимать ОЯТ с АЭС, но как их туда доставить в условиях закрытых коммуникаций через Азербайджан и на севере Грузии? Пару лет назад было предложено перевозить отходы в РФ автотранспортом через территорию Грузии, но идея быстро захирела - видимо, грузинская сторона не высказала своего удовольствия такой перспективой. Кроме того, согласно международным нормам радиоактивные отходы могут перевозиться только по железной дороге. Кстати, в советское время отходы Мецаморской АЭС вывозили в Россию через территорию Азербайджана. Однако сомнительно, что после восстановления коммуникаций, азербайджанская сторона даст на это согласие. Так что к проблемам с отходами Мецаморской АЭС прибавится проблема и с ОЯТ АЭС Зангезурской. А Зангезур это прекрасный горный край с реками, текущими в Азербайджан и впадающими в Араз и Куру. Страшно представить, что ждет экологию региона после того, как армянская гордыня будет удовлетворена.

Опасность армянской АЭС видят не только в Азербайджане и Турции. Обеспокоена наличие этого очага радиоактивной угрозы и Европа. Не случайно Евросоюз при составлении текста соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией, одним из требований выдвинул начало процесса вывода из эксплуатации АЭС. Энергетическое сотрудничество между ЕС и РА предусматривает "закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения".

"Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности", - сказал, находясь в Ереване, заместитель руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел Дирк Лоренц.

Армения этого пункта не выполнила, и ей, как всегда, это сошло с рук. И более того, проигнорировав озабоченность европейских партнеров, Ереван принял решение строить еще одну АЭС.

Таким образом, в полуторамиллионной Армении будут действовать 2 атомные электростанции. Для сравнения - в полуторамиллиардном Китае их 17, в стомиллионной России - 11, в восьмидесятимиллионнгой Германии - всего 6. Если брать за основу численность населения и площадь государств, то Армения тут оказывается впереди планеты всей. Но радоваться и гордиться тут нечем.

Российская компания, предлагая подобный инвестиционный проект, решает свои собственные задачи. Для разработки рудника и переработки руды ей нужен мощный источник электроэнергии, а там пусть все горит синим пламенем. У Никола Пашиняна, которому это предложение было представлено, от радости отвалилась челюсть и разыгрался аппетит. А как же - его нищей стране не придется тратиться на такой дорогостоящий проект. Для того же, чтобы задуматься о последствиях, не достало интеллекта. Никол любит строить из себя реформатора. Теперь он хочет стать тем, кто решил энергетические проблемы Армении. Создав при этом десятки других?..

Сейчас, когда завершился многолетний конфликт и в регионе появились более широкие возможности для интеграции и сотрудничества, Армения при разумном подходе и политической воле могла бы рассчитывать на соседей. В конце концов эта республика за всю свою столетнюю историю находилась на дотациях и жила за счет того же Азербайджана. Сотрудничество в электроэнергетике существует по линии Иран-Азербайджан-Россия, Азербайджан-Грузия, соседи помогают друг другу при необходимости перетоками. Так, например, было во время блекаута 2018 года в Азербайджане.

Вот о чем должен подумать Никол Пашинян. А не радоваться как ребенок хорошо оплаченной идее подложить еще одну мину под регион.

Лейла Таривердиева