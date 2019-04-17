Армения загнала себя в ядерную ловушку, оккупировав территории соседнего Азербайджана. Наша страна была для имеющей неблагоприятную географию республики выходом в большой мир, а азербайджанские коммуникации - настоящей дорогой жизни.

На днях стало известно, что российский "Русатом" обсуждает варианты "омоложения" Армянской АЭС, расположенной в городе Мецамор. Как передают армянские СМИ, российские инженера изобретают "эликсир молодости" для отжившей свой век станции.

Вместе с тем, ребром встает актуальный уже тридцать лет вопрос - куда девать отходы ядерного топлива.

Как сообщило накануне издание "АРКА", Армения приступила к разработке пилотной программы вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию через территорию Грузии. Об этом заявил во вторник СМИ начальник управления кредитных и грантовых программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Мартиросян.

"Сейчас мы находимся на этапе исследований, прорабатываются транспорто-технологические пути, чтобы оценить технические возможности. На втором этапе будет разработано технико-экономическое обоснование, с целью оценки эффективности программы", - сообщил Мартиросян журналистам в кулуарах форума Атомэкспо-2019 в Сочи.

По его словам, реализация данной пилотной программы позволит решить две задачи: во-первых, Армения избавится от накопленного ОЯТ, во-вторых, можно будет "вырваться из тупика" и создать прецедент вывоза ОЯТ из страны через Грузию.

Другой завотделом ведомства Артем Петросян сообщил, что при поддержке ЕС в стране был осуществлен проект по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, в рамках которого в стране было построено сухое хранилище. Но проблема заключается в том, что проектный эксплуатационный срок подобных хранилищ составляет порядка 50 лет. Следует либо увеличить их объемы, либо построить могильники в глубоких фармациях, для чего потребуется проведение многомиллионных исследований, сказал Петросян, многозначительно намекнув, что Канада, мол, потратила на подобные исследования 12,5 млрд. канадских долларов.

Армении подобные суммы даже не снились, поэтому она решила, как отметил Петросян, "пойти другим путем".

В свою очередь, первый замдиректора по стратегии и развитию бизнеса российской компании "Техснабэкспорт" (поставщик уранового топлива) Андрей Товстенко сообщил армянским журналистам, что в течение последних 25-ти лет на Армянской АЭС идет процесс накопления выгружаемого топлива.

"В мире существует несколько подходов к ОЯТ: один из них - это концепция переработки, второй - концепция окончательного специального захоронения в специальных хранилищах. А те страны, которые не выбрали один из этих подходов, придерживаются концепции отложенного решения, которая и существует на армянской станции", - пояснил Товстенко.

Однако Армения нашла для себя четвертый путь, о котором не могут говорить открыто ее российские партнеры. Но, наверняка, догадываются.

По официальной версии, с начала карабахского конфликта ОЯТ складируются в Армении. До 1989 года они вывозились по железной дороге через Азербайджан в Россию, но, развязав конфликт, Армения закрыла для себя этот путь. Однако Мецаморская АЭС продолжает работать все эти годы, а значит, прибывает и количество ядерных отходов. Где же они захоранивались тридцать лет, если оставались на территории Армении?

С начала двухтысячных азербайджанская сторона начала поднимать тему вывоза ядерных отходов на оккупированные территории Азербайджана. Для появления подобной версии есть немало причин.

Дело в том, что в советские времена в Армении не было никаких условий для захоронения ОЯТ, не имелось и технологий его переработки. Нет их, к слову, и сейчас. Как писали СМИ еще в те годы, приреакторный бассейн на Мецаморской АЭС полон, занят и резервной отсек. Бассейн закрытого и не работающего реактора также заполнен уже много лет.

В конце 90-х французская компания Framatom на деньги армянской диаспоры построила для АЭС временное хранилище типа NUHOMS. Хранилище долго не запускалось в эксплуатацию в связи с тем, что не хватило денег на соответствующую инфраструктуру. В конце концов объект запустили, но и тут нашлись препятствия в виде "зеленых", которые требовали убрать хранилище из Мецамора... Чисто армянская логика - пусть АЭС работает и зажигает лампочки, но отходы пусть тут не захораниваются.

А где тогда?

По некоторым данным, захоронение отходов производилось какое-то время на оккупированных территориях Физулинского и Агдамского районов. Насколько информация соответствует действительности, мы узнаем после освобождения этих районов.

Но вернемся к планам Армении вывозить отработанное ядерное топливо через Грузию в Россию. Тут возникает сразу несколько вопросов.

В первую очередь, интересно было бы узнать, почему армянская сторона не делала этого все прошедшие годы. До оккупации территорий Грузии железнодорожный путь в Россию был открыт. Думается, ответ заключается в том, что этого не желала Грузия.

Граждане Армении, в их числе и сотрудники АЭС, не раз попадались на попытках продать уран на территории Грузии. Известно много подобных случаев. Например, несколько лет назад в курортном городе Кобулети сотрудниками департамента контрразведки и специального оперативного департамента Службы госбезопасности Грузии в результате совместных мероприятий была пресечена попытка продать уран на сумму $3 млн. Был случай, когда граждане Армении были задержаны при попытке провезти через пропуска Садахло заводской контейнер с радиоактивным цезием-137. И так далее.

Как пишет грузинское издание "Кавказ плюс", Грузия рискует превратиться во "вторую Чернобыльную зону" и в свалку для радиоактивных отходов с Армянской АЭС. Это не говоря об угрозе "ядерного" терроризма" на грузинской территории и опасности применения радиоактивных "грязных бомб". Такое может почти неизбежно произойти в случае, если правительство Грузии поддастся на давление армянского лобби и разрешит транзит отработанных ядерных материалов из Армении через свою территорию.

Что ж прекрасный "подарок" для Грузии готовят "братья-армяне", замечает грузинское издание. "Кавказ плюс" напоминает, что нелегальный ввоз и транзит радиоактивных материалов из Армении в Грузию и так идет полным ходом. Грузинская полиция и Служба безопасности неоднократно задерживали армянских торговцев и перевозчиков смертоносных радиоактивных материалов на своей территории, в том числе и тех, которые стремились нелегально продать такие материалы на грузинской территории. Причем покупателями вполне могли быть международные террористы.

Но ранее задержанные в Грузии партии радиоактивного вещества из Армении измерялись килограммами (самая большая партия - 80 килограммов). Но в случае разрешения транзита отработанного ядерного топлива через грузинскую территорию пойдут десятки и сотни тонн радиоактивных материалов. Образно говоря, через Грузию "поедет несколько чернобылей". И сколько их "останется" на грузинской территории, неизвестно, подчеркивает "Кавказ плюс", не исключая так же, что ядерные отходы будут просто нелегально "сваливаться" в грузинские ущелья, чтобы не тратиться на их утилизацию и переработку в той же России.

По мнению грузинских аналитиков, для того, чтобы не стать "ядерным заложником" явно враждебной грузинской государственности Армении, Грузия ни в коем случае не должна соглашаться на транзит радиоактивных материалов и отработанных ядерных отходов Армянской АЭС. Грузия должна требовать немедленного закрытия этой устаревшей и чрезвычайно опасной станции, тем более, что это полностью соответствует требованиям ЕС и авторитетных специалистов по ядерной энергетике...

И второй вопрос, который неминуемо возникает, когда знакомишься с армянской идеей "грузинского транзита". Каким образом, на чем и каким путем армянская сторона собирается транспортировать отходы своей АЭС?

Железнодорожный путь, проходящий через сепаратистскую Абхазию, закрыт. Автомобильным транспортом? Это тоже проблематично. Из Армении в Россию можно проехать только через КПП Верхний Ларс, который по причине погодных условий часто становится непроходимым. Вот и сегодня СМИ сообщают, что из-за снегопадов пограничный пункт полностью закрыт. А значит, в ближайшие дни на горном серпантине образуется многокилометровая пробка.

Можно представить себе в такой пробке фуры с ядерными отходами? Вопрос риторический.

Зульфугар Ибрагимов