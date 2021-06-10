Армяне переходят все границы

Армянская пропаганда это всегда клоунада. Клоунское амплуа довольно обширное - клоуны бывают веселые, трагические, злые, грустные. Но армянская клоунада не подпадает ни под один из подвидов жанра. У армянских клоунов свой, особый стиль, которому трудно даже подобрать определение.

Судите сами. Есть такой YouTube-канал, "Эссе ТВ" называется. Хитом канала является программа в духе ток-шоу "Трое в лодке". Ведут ее двое - Арман Григорян и Ида Мартиросян. Последняя до конфликта благополучно 30 лет жила в Азербайджане, работала корреспондентом газеты "Вечерний Баку". Теперь она нашла приложение своим профессиональным навыкам в психопатических ток-шоу.

Мартиросян с Григоряном уже удивляли неадекватностью не раз. Возможно, у шоу на самом деле комический подтекст и воспринимать его как серьезные политические обсуждения не стоит. Во всяком случае, каждый выпуск "Троих в лодке" создает ощущение, что либо ведущие и их гости приняли на грудь на троих, либо в психиатрической клинике объявлен день открытых дверей.

Смех смехом, но не стоит забывать, что указанные лица лишь озвучивают то, о чем думают в Армении очень многие. Идеологическое безумие, охватившее эту несчастную страну, не позволяет армянам остановиться на минуту и задуматься о своем положении и разумных выходах из него. Разумных, а не тех, которые предлагают Ида Мартиросян и Арман Григорян.

На этот раз ведущие предложили армянскому народу взорвать Мецаморскую АЭС. Точнее, предложила Мартиросян, а ее напарник, пережив от такого короткий шок, просто присоединился к идее. Куда бы он делся, когда программу смотрят тысячи армян. Он действительно выглядел очень растерянным, когда коллега выразила готовность в знак протеста подорвать атомную станцию, чтобы решить вопрос и Армении, и всего региона раз и навсегда. Бывшая бакинка готова взорвать АЭС, когда последний армянин сбежит из страны. То есть, если территориальный вопрос не решается в пользу Армении, то и Армении, и всем, кто в этом виновен, и жить не стоит...

Мартиросян, конечно, неадекватна и смешна. Большинство пользователей смотрят ее ролики просто для развлечения. Однако идея ядерного шантажа принадлежит не ей. Правда, никто до сих пор не предлагал взорвать станцию лично, но угрозы так называемой грязной бомбой звучат регулярно. Они звучат из уст экспертов, политиков, дипломатов, даже представители диаспоры пытаются внести свои "пять копеек" в создание грозного облика Еревана. Из военных кругов тоже не раз намекалось на некое "секретное оружие" и "оружие возмездия".

Дилетанты, как правило, предлагают взять и сделать грязную бомбу, то есть ракету, начиненную радиоактивными веществами. Ведь совсем не трудно вынести отходы и опасные материалы с Мецаморской АЭС, что уже неоднократно доказывали контрабандисты. Вынести, наладить производство - что армянам при их-то высоконаучном интеллекте раз плюнуть, считают авторы идеи. Пусть Армения уже проиграла войну, но на будущее Баку должен иметь в виду, что может быть превращен в "радиоактивную пустыню на следующие 5 000 лет".

Бравирование армянской стороны так называемой грязной бомбой далеко не везде воспринято с юмором. Несколько лет назад армяне оказались настолько убедительны в своих угрозах, что американские и европейские чиновники вынуждены были заявить, что проверят вероятность наличия у Армении ядерного оружия. На тот момент уже были доказаны двенадцать случаев контрабандной торговли радиоактивными материалами с участием граждан Армении, а это даже очень много, чтобы продолжать несерьезно относиться к проблеме.

Интересно, что незадолго до 44-дневной войны, буквально за пару недель до нее, в армянских СМИ на достаточно серьезном экспертном уровне обсуждался вопрос: может ли Армения сделать бомбу? Эксперты пришли к единому мнению, что у Армении есть великие физики, но нет денег, да и в ядерный клуб ее не примут... И слава богу. Слава богу, что у такой неадекватной страны нет средств на производство оружия массового поражения. Ида Мартиросян, думается, не единственная, кто в припадке националистического безумия готов будет нажать на кнопочку, обнимая реактор. Нажать или подтолкнуть к этому других.

Насчет великих физиков промолчим, но то, что ядерной или грязной бомбы у Армении не будет, это факт. Это в военном смысле ее не будет. А так соседняя страна уже обладает бомбой замедленного действия в лице атомной электростанции. Тут самопожертвование Иды Мартиросян может даже не пригодиться - станция давно отжила свой срок эксплуатации и без нажатия специальной кнопочки представляет угрозу для региона. Катастрофа с АЭС уничтожит расположенный в 40 километрах Ереван, достанет до турецких территорий. Турецкая граница всего в 16 километрах от Мецамора. Более того, как утверждают турецкие исследователи, поражению радиоактивными веществами будут подвергнуты не только близкие к станции Карс, Эрзурум, Агры, Игдыр, Ереван и Нахчыван, но также и вся Грузия, Азербайджан, Иран и сама Армения.

МАГАТЭ следует обращать больше внимания на процессы вокруг Мецаморской АЭС. Как известно, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, в последнем акте оно обязательно выстрелит. Исходя из сознания этой реальности, в отчете рабочей группы Еврокомиссии по реализации партнерского соглашения с Арменией на 2020 год говорилось: "Атомная электростанция в армянском городе Мецамор должна быть в ближайшее время закрыта ​​и безопасно выведена из эксплуатации. Эти шаги необходимы, потому что модернизировать АЭС в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности невозможно. Дорожная карта или план действий для решения этой проблемы должны быть приняты как можно скорее". Армения подписалась под этим, но не выполнила. Вместо подготовки дорожной карты она пошла на продление срока эксплуатации и модернизацию. За российский счет, не за свой.

В настоящее время АЭС приостановлена на "предупредительный ремонт" на 141 день. После ремонта ее планируют эксплуатировать как минимум до 2036 года. Так что у Иды Мартиросян и прочих зомбированных ненавистью элементов будет достаточно времени для реализации безумных планов.

Лейла Таривердиева