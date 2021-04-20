АЭС "замедленного действия"

Армения не останавливает работу своей морально и технически устаревшей Мецаморской АЭС, которая продолжает угрожать окружающей среде региона. Страны региона, в том числе Турция и Азербайджан, неоднократно били тревогу по этому поводу.

В мировых СМИ были опубликованы аргументированные материалы о реальной опасности этой АЭС. Популярные научные издания, в частности National Geographic, в своих статьях подчеркивали, что Мецаморская АЭС по-прежнему остается одной из самых опасных действующих атомных электростанций. Несмотря на это, Армения продолжает угрожать региону, используя Мецаморскую АЭС в качестве бомбы замедленного действия...

Загрязненная радиацией вода продолжает смешиваться с грунтовыми водами

Эта АЭС была построена в 1980 году в сейсмической зоне Армении на расстоянии всего 16 километров от турецкой границы. Сегодня она не отвечает современным требованиям безопасности. Землетрясение небольшой магнитуды может нанести серьезный ущерб АЭС, что приведет к выбросу радиации в регионе Южного Кавказа.

Кроме того, недостаточно официальной информации об управлении АЭС и радиоактивными отходами в результате ее деятельности. Согласно некоторым отчетам, Армения захоронила радиоактивные отходы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который находился под оккупацией почти 30 лет и был освобожден азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны. По данным некоторых информированных источников, радиоактивные отходы поступали в Нагорный Карабах по подземному трубопроводу.

Несомненно, сложившаяся ситуация угрожает и окружающей среде Турции. Согласно последнему исследованию турецких экспертов, загрязненная радиацией охлаждающая вода с АЭС продолжает смешиваться с грунтовыми водами. Это наносит серьезный ущерб здоровью населения турецкой провинции Игдыр. Неслучайно в регионе растет число онкологических больных и детей, рождающихся инвалидами.

Армения угрожает как человечеству, так и природе

Учитывая все это, Еврокомиссия, Турция и специализированные экологические организации оказывают давление на Армению, требуя закрыть Мецаморскую АЭС.

Вот что говорилось в отчете рабочей группы Еврокомиссии по реализации партнерского соглашения с Арменией на 2020 год: "Атомная электростанция в армянском городе Мецамор должна быть в ближайшее время закрыта ​​и безопасно выведена из эксплуатации. Эти шаги необходимы, потому что модернизировать АЭС в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности невозможно. Дорожная карта или план действий для решения этой проблемы должны быть приняты как можно скорее".

Но несмотря на глобальные предупреждения и требования международных документов, Армения до сих пор не продемонстрировала конструктивный подход к своим обязательствам и продолжает представлять угрозу как для человечества, так и для природы.

Радиоактивные отходы Мецаморской АЭС продаются в Грузии?

Армения пошла еще дальше и начала незаконно продавать радиоактивные отходы Мецаморской АЭС. Несколько дней назад сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества америций-241. По данным СГБ, указанные лица в момент их задержания планировали продать радиоактивный материал за 300 тысяч евро.

Ранее сотрудники СГБ Грузии задержали двух человек в районе Кобулети на западе страны за незаконное хранение и продажу радиоактивных материалов. Оба задержанных являются грузинскими гражданами и намеревались продать уран за 2,8 миллиона долларов.

Еще раньше гражданин Армении М.Милитос был задержан сотрудниками грузинских спецслужб при попытке перевезти через Грузию в Россию радиоактивный элемент торий. Его задержали на КПП "Садахло" на грузино-армянской границе и обвинили в незаконном хранении радиоактивных веществ и нарушении таможенных правил.

Кроме того, в апреле 2016 года в Тбилиси были задержаны шесть человек при попытке продажи урана-238. В том же месяце сотрудники грузинских спецслужб задержали еще пятерых злоумышленников при попытке продать уран.

Как показала экспертиза ядерных материалов, изъятых в Грузии, все они - из Армении. Незаконный вывоз и использование радиоактивных материалов и радиоактивных отходов становятся для Армении обычным делом. Причем за всем этим стоит ее руководство.

Хотя армянская сторона утверждает, что все работы с ядерными материалами и радиоактивными отходами Мецаморской АЭС находятся "под полным контролем" Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), факты говорят об обратном. Как при таком "полном контроле" радиоактивные материалы попадают из Армении в Грузию?

В сложившихся обстоятельствах МАГАТЭ должно внести ясность в этот вопрос. Армения намерена продлить срок эксплуатации Мецаморской АЭС до 2036 года. По словам директора электростанции Мовсеса Варданяна, якобы в 2015-2016 годах были проделаны какие-то работы по продлению срока эксплуатации АЭС.

Отметим, что действующий в настоящее время второй реактор АЭС был введен в эксплуатацию в 1980 году.

Как спастись от Мецаморской АЭС

В отчете о состоянии мировой атомной промышленности за 2020 год говорится, что на Мецаморскую АЭС приходится 27,8 процента всей произведенной в Армении электроэнергии. Остальная электроэнергия вырабатывается ТЭС, ГЭС, солнечными и ветроэлектростанциями.

В марте прошлого года Еврокомиссия обнародовала документ "Политика "Восточного партнерства" после 2020 года", в котором содержались рекомендации по энергетической политике и ядерной энергетике. В нем подчеркивается необходимость диверсификации источников энергоносителей, особенно за счет возобновляемых источников энергии. Учитывая, что Армения также обладает достаточными водными ресурсами, атомную энергетику в этой стране можно с легкостью заменить гидроэнергетикой. В качестве другого варианта можно предложить увеличение импорта газа из соседних России и Ирана для армянских ТЭС.

Эльгюн Мансимов,

Trend.Az