Армения хочет взорвать регион - кто ее остановит?

Катастрофической аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 35 лет.

До этой аварии на угрозы, которые таит в себе атомная энергетика, как-то особо внимание не обращалось. Чернобыль стал моментом истины. Радиоактивному загрязнению подверглись значительные территории Европы. В первую очередь, в мертвую зону превратились земли в 30-километровой зоне, ряд прилегающих территорий Украины, Беларуси и России. Но загрязнение не ограничилось 30-километровой зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия-137 в лишайнике и мясе оленей даже в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Как отмечали специалисты, авария дала эффект так называемой "грязной бомбы". Напомним, что о таком оружии давно и упорно мечтают в Армении.

После случившегося многие страны начали процесс отказа от атомной энергетики, многие приостановили свои ядерные программы. Первой страной, закрывшей все четыре свои АЭС, стала Италия. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария и др. движутся в том же направлении. Австрия, Куба, Ливия, КНДР, Польша остановили свои программы атомной энергетики и не завершили начатое строительство своих первых АЭС.

Отметим, что в большинстве это богатые и сильные государства, способные решать свои проблемы собственными средствами. По пути стагнации и сокращения числа атомных электростанций идут США, Великобритания, Франция, Германия (после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, а также аварии на Чернобыльской АЭС) и особенно Япония (после аварии на АЭС Фукусима-1).

И только "маленькая, но гордая! Армения продолжает упорно двигаться к статусу "ядерной державы", невзирая на все риски и угрозы, которые несет региону ее старая аварийная Армянская АЭС, построенная вблизи города Мецамор.

Пять лет назад, то есть в год 30-летия чернобыльской катастрофы, группа жителей города Мецамор обратилась в МАГАТЭ с просьбой повлиять и привлечь к ответственности руководство Армении, которое продолжает, несмотря ни на что, эксплуатировать аварийный объект. В обращении подчеркивалось, что станция построена в сейсмически опасной зоне, вокруг нее имеются тектонические разломы на расстоянии 500 метров, 16 км и 34 км. На АЭС периодически происходят утечки, а радиоактивные отходы загрязняют окружающую среду. Все это делает жизнь вблизи станции опасной. И жители Мецамора покидают город, перемещаясь вглубь Армении - в Ереван, Абовян и другие регионы.

Беспокойство жителей Мецамора вовсе не случайное и имеет под собой реальную основу.

Мецаморская АЭС уже много лет находится в аварийном состоянии. Ее оборудование и мощности изжили отпущенный срок и функциональность станции, что называется, держится на соплях. Строительство АЭС началось в 1973 году, выбрана в качестве места расположения почему-то была сейсмически активная зона. Полностью все четыре энергоблока были задействованы в 1983 году. После землетрясения в Спитаке в 1988 году деятельность АЭС была приостановлена, но в 1995 году, несмотря на международные протесты, работа станции была возобновлена. Более того, был запущен и второй реактор, хотя имеющаяся система безопасности не справлялась даже с первоначальными мощностями.

На необходимость начала процесса закрытия Мецаморской АЭС Еревану не раз указывали европейские организации и собственные правозащитники. Но армянская сторона продолжает твердить о безопасности станции, хотя это откровенная ложь. Правда, об этом мало кто знает. И без разрушительного землетрясения станция представляет для региона бомбу замедленного действия, детонатор которой готов сработать в любую минуту. Предвестниками будущей катастрофы можно назвать аварии, имевшие место на Армянской АЭС в прежние годы.

За годы эксплуатации здесь произошли две серьезные аварии. Одна из них имела место 15 октября 1982 года. По информации, с которой можно ознакомиться в российских источниках, в 09.55 на блоке №1 произошло короткое замыкание, из-за которого начался пожар. По очереди вышли из строя все системы, обнаружились недостатки в системах безопасности, энергопитания и так далее. К моменту начала тушения пожара часть контрольных и силовых кабелей были повреждены, что привело к многочисленным нарушениям в работе систем энергоблока. Полностью исчезла телефонная связь между объектами станции и внешняя связь. Исчезло питание щита радиационного контроля. Проблемы возникли и на блоке №2.

Не так давно, в июле 2019 года станция оказалась на грани внезапной остановки в связи со сбоем в энергосистеме страны. Напомним, что 10 июля в результате аварии в Армении произошли массовые отключения электроэнергии в Ереване и регионах. Блэкаут, вызвавший панику в обществе, произошел вследствие одновременной аварии на двух крупных электростанциях - Ереванской ТЭЦ и Разданской ТЭС.

Ранее уже имела место аналогичная проблема, когда в связи с перепадами напряжения в сети специалисты АЭС не справились с ситуацией и произошло аварийное отключение - сработала система безопасности, которая автоматически выключила реактор. Тогда достоянием общественности стали подробности относительно технического состояния станции. В частности, выяснилось, что реакторы Армянской АЭС не имеют герметичной оболочки. Что это значит, думается, пояснять не нужно.

Совершенно не готов к внештатным ситуациям и персонал станции, что было уже неоднократно доказано. Так, во время аварии 1982 года, когда взорвался генератор и в машзале начался пожар, большая часть персонала просто сбежала с рабочих мест. Пришлось срочно перебрасывать для спасения реактора спецкоманду с Кольской АЭС. То же самое произошло после спитакского землетрясения - персонал АЭС снова в панике разбежался, многие при этом добежали аж до Азербайджана.

Азербайджанская сторона регулярно обращает внимание соответствующих международных организаций на угрозу, которую представляет для региона Армянская АЭС в Мецаморе. Сегодня, в день 35-летия чернобыльской аварии, МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что риски, связанные с Мецаморской АЭС, должны быть тщательно рассмотрены международным сообществом. Эта АЭС была построена по аналогичной технологии, применявшейся в Чернобыле в 1976-1980 годах, и расположена в активно сейсмической зоне. После Спитакского землетрясения станция была остановлена, однако в 1995 году, в связи с острейшим энергетическим кризисом возобновила свою работу. Устаревшие технологии и неудачное расположение ставят Мецамор в один ряд с самыми опасными АЭС в мире. Несмотря на то, что различные международные организации предупреждали об этом объекте, называя его угрозой для всего региона, Армения до сих пор продолжает эксплуатировать ее, хотя срок эксплуатации Мецаморской АЭС истек. В 2020 году Евросоюз в очередной раз призвал Армению закрыть АЭС, отметив, что "атомный завод не может быть модернизирован таким образом, чтобы полностью соответствовать принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности, и в связи с этим требуется его скорейшее закрытие и безопасное выведение из эксплуатации", говорится в заявлении.

О рисках, связанных с устаревшей АЭС, в Армении знают. Не могут не знать. Отказаться же от нее не позволяют "национальная гордость", кризис энергетической сферы, желание называться "ядерной державой, а также широкие возможности для преступных заработков путем контрабанды радиоактивных отходов.

Несколько дней назад грузинские СМИ сообщили о пресечении сотрудниками Службы государственной безопасности Грузии попытку продажи в Кутаиси высокотоксичного радиоактивного вещества америций-241 на сумму 300 тысяч евро. Гражданство задержанных не сообщается. Тем не менее, хорошо известно, что этот преступный и опасный бизнес находится в руках армян, выбравших Грузию маршрутом ядерной контрабанды.

Продолжается это безобразие уже не первый год. Вот некоторые факты. В мае 1999 года в украинской Берегово был задержан армянин, пытавшийся сбыть за 35 тыс. долларов килограмм обогащенного урана U-235. В декабре 2001 года в Самцхе-Джавахети (Грузия) было обнаружено 300 г урана, ввезенного, как показало расследование, из Армении. В июле 2003 года гражданин Армении попытался провезти через армяно-грузинскую границу 170 г высокообогащенного урана U-235. В декабре того же года на мегринском КПП армяно-иранской границы был изъят контейнер со стронцием-90, вывезенным с Мецаморской АЭС. Проведенные замеры показали повышенную радиоактивность контейнера. Через год на армяно-грузинской границе вновь был задержан гражданин Армении с контрабандой радиоактивного вещества. В октябре 2007 года на грузино-турецкой границе попались с партией вещества лоуренсий-103 четверо граждан Армении. В сентябре 2010 года в тбилисском аэропорту был задержан член армянской преступной группировки, перевозивший плутоний и обогащенный уран. В августе 2014 года армяне снова попались на грузинской границе при попытке перевезти в Грузию цезий-137. В январе 2016 года грузинскими таможенниками были задержаны трое армян с цезием-137. В середине апреля того же года попалась группировка из граждан Грузии и Армении. Банда пыталась сбыть 200 г крана-238, который предполагалось продать в одной из стран Ближнего Востока. Причем, армяне-члены ОПГ работали в прошлом на Мецаморской АЭС. Через пару недель после этого в грузинском курортном городе Кобулети были задержаны еще 5 человек, собиравшихся продать уран за 3 млн. долларов.

У Еревана в этом плане вообще большие планы на Грузию, есть даже официальные. Два года назад Армения приступила к разработке пилотной программы вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию через грузинскую территорию...

И так далее, и тому подобное.

Обо всем вышесказанном азербайджанская сторона не раз информировала международные организации и мировое сообщество. Угроза, исходящая от аварийной устаревшей Армянской АЭС, контрабанда радиоактивными материалами, армянские угрозы "грязной бомбой" и так далее являются серьезными основаниями для того, чтобы вплотную заняться этим вопросом.

В октябре 2017 года Европейский совет опубликовал текст Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнёрстве между Арменией и ЕС. В тексте соглашения, помимо всего прочего, отмечается: "Сотрудничество в этой сфере будет включать закрытие и безопасную консервацию Мецаморской АЭС, скорейшее принятие "дорожной карты" или плана действий с учетом необходимости обеспечения альтернативных возможностей для стабильного развития Армении". Как подчеркнул заместитель руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел Лоренц Дирк: "Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть армянскую атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным стандартам и требованиям безопасности".

Да, это невозможно, поэтому в день очередного трагического юбилея самого страшного события в истории мировой ядерной энергетики нужно говорить не только о событиях минувших лет. Говорить нужно также о тех угрозах, которые сохраняются сегодня и которые еще можно предотвратить. Армянская АЭС в Мецаморе таит в себе риски, способные превратить в мертвую зону наш регион, но вместе мы можем остановить негативное развитие ситуации. После 44-дневной войны, положившей конец армянской оккупации, у Армении появился шанс в случае хорошего поведения с ее стороны разрешить перманентный энергетический кризис путем сотрудничества с Азербайджаном. И будет лучше, в том числе для самой армянской стороны воспользоваться этим шансом и хотя бы в этом перестать быть угрозой стабильности и безопасности региона.

Лейла Таривердиева