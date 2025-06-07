https://news.day.az/world/1758677.html В Индии открыли самый высокий ж/д мост в мире Премьер-министр Индии Нарендера Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, который соединяет Кашмирскую долину с остальной частью страны. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в соцсети X.
В Индии открыли самый высокий ж/д мост в мире
Премьер-министр Индии Нарендера Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, который соединяет Кашмирскую долину с остальной частью страны.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в соцсети X.
"Мы испытываем чувство огромной гордости за то, что в этом мосту органично сочетаются амбиции и реализация, которые отражают способность Индии создавать футуристическую инфраструктуру в самых испытывающих условиях", - заявил Моди.
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