В Индии открыли самый высокий ж/д мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендера Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, который соединяет Кашмирскую долину с остальной частью страны.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в соцсети X.

"Мы испытываем чувство огромной гордости за то, что в этом мосту органично сочетаются амбиции и реализация, которые отражают способность Индии создавать футуристическую инфраструктуру в самых испытывающих условиях", - заявил Моди.

Ранее мы сообщали, что Air India прекращает сотрудничество с Turkish Technic.