Air India прекращает сотрудничество с Turkish Technic
Крупнейшая индийская авиакомпания Air India объявила о прекращении сотрудничества с турецкой компанией Turkish Technic, которая обеспечивала техническое обслуживание самолетов Boeing 777 в ее парке.
Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала NDTV сообщил генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон.
Уилсон подтвердил расторжение контракта с Turkish Technic. "Если есть обеспокоенность по поводу продолжения бизнеса в таком виде, мы найдем альтернативы. Мы хотим уважать общественное мнение", - сказал он.
Как напомнил NDTV, ранее также было отозвано разрешение на безопасность у турецкой компании Celebi Aviation, предоставляющей наземное обслуживание в девяти крупных аэропортах Индии, включая Нью-Дели и Мумбаи.
Кроме того, инндийский авиаперевозчик IndiGo получил указание прекратить аренду самолетов у Turkish Airlines в течение трех месяцев.
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