https://news.day.az/tourism/1756031.html Российская авиакомпания увеличит количество рейсов в Баку С 4 июня российская авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в Баку до двух раз в неделю. Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, полеты будут выполняться по средам и пятницам. Вылеты по средам: из Тюмени - в 10:10, из Баку - в 13:45 Вылеты по пятницам: из Тюмени - в 10:50, из Баку - в 14:24
Российская авиакомпания увеличит количество рейсов в Баку
С 4 июня российская авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в Баку до двух раз в неделю.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, полеты будут выполняться по средам и пятницам.
Вылеты по средам: из Тюмени - в 10:10, из Баку - в 13:45
Вылеты по пятницам: из Тюмени - в 10:50, из Баку - в 14:24
Также в весенне-летнем сезоне Utair будет выполнять полеты в Баку:
- Из Москвы - 7 раз в неделю
- Из Санкт-Петербурга - 4 раза в неделю
- Из Сургута - 3 раза в неделю.
Ранее сообщалось, что Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву.
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