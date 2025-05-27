Российская авиакомпания увеличит количество рейсов в Баку

С 4 июня российская авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в Баку до двух раз в неделю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, полеты будут выполняться по средам и пятницам.

Вылеты по средам: из Тюмени - в 10:10, из Баку - в 13:45

Вылеты по пятницам: из Тюмени - в 10:50, из Баку - в 14:24

Также в весенне-летнем сезоне Utair будет выполнять полеты в Баку:

- Из Москвы - 7 раз в неделю

- Из Санкт-Петербурга - 4 раза в неделю

- Из Сургута - 3 раза в неделю.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву.