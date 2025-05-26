Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах накануне ночью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацией об этом поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского. До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines", - говорится в сообщении.

Туроператоры разбираются в ситуации и рекомендуют ждать информации о новом времени вылета. Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что по техническим причинам в некоторых случаях Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки.

"Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации", - подчеркнула она.

В аэропорту Санкт-Петербурга пассажиров предупредили, что расписание рейсов в Москву может быть изменено. Однако сбои в расписании 26 мая намного менее существенные, чем перед вторыми майскими праздниками. Коллапса в московском авиаузле нет, добавили в ассоциации.

Ранее самолет совершил жесткую посадку в России и выкатился за пределы полосы.