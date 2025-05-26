Самолет совершил жесткую посадку в России и выкатился за пределы полосы

Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области РФ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что У Ан-24 после посадки сломалась передняя стойка шасси

Борт компании "Ангара" выполнял рейс из Иркутска в Киренск. Сейчас на месте работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Выполнявшему рейс Ан-24 - 51 год. Он был выпущен в июле 1973 года. До этого летал в компаниях "ИжАвиа", "Сириус Аэро" и других.