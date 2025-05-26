https://news.day.az/world/1755673.html Самолет совершил жесткую посадку в России и выкатился за пределы полосы - ФОТО Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области РФ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что У Ан-24 после посадки сломалась передняя стойка шасси Борт компании "Ангара" выполнял рейс из Иркутска в Киренск. Сейчас на месте работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.
Самолет совершил жесткую посадку в России и выкатился за пределы полосы - ФОТО
Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области РФ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что У Ан-24 после посадки сломалась передняя стойка шасси
Борт компании "Ангара" выполнял рейс из Иркутска в Киренск. Сейчас на месте работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.
Выполнявшему рейс Ан-24 - 51 год. Он был выпущен в июле 1973 года. До этого летал в компаниях "ИжАвиа", "Сириус Аэро" и других.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре