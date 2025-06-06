Армения уходит от России, громко при этом уверяя, что "всё хорошо"

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянская власть сегодня - это витрина политической шизофрении. В камерах - поклоны, за кулисами - плевки. Премьер-министр Пашинян, спикер Симонян и вся вертикаль Еревана наперебой вещают о "многовековой дружбе", "взаимном уважении" и "стратегическом партнёрстве" с Россией, будто читая по бумажке с чужого брифинга. Но стоит выключиться микрофонам - и звучит совершенно другая музыка: гимн разрыва, отказа, предательства.

На деле Армения давно и хладнокровно режет по живому все нити, связывавшие её с Россией. Причём делает это не в сердцах и не в истерике - а с отточенным цинизмом ювелира, методично, по плану, год за годом. Официальная риторика - это маска. За ней - преднамеренный демонтаж всего, что строилось десятилетиями:

- выход из ОДКБ на практике,

- демонстративные учения с НАТО,

- ратификация Римского статута вопреки прямому предупреждению Москвы,

- соглашения с ЕС и США в обход любых российских интересов,

- допуск миссии Евросоюза на границу,

- создание в обществе антироссийской истерии руками подконтрольных СМИ.

И всё это - под аккомпанемент словесного сладкого сиропа: "дружба", "мир", "взаимоуважение". Лицемерие такого уровня можно в музее выставлять.

Но это не комедия. Это спланированный политический обман. И если раньше Армения просто вертелась между Москвой и Западом, как шпион с двойным дном, то теперь она окончательно выбрала курс - на разрыв, на замену союзника, на перекраивание внешнеполитической идентичности.

Россия для Еревана больше не партнёр, а раздражающий балласт, от которого нужно избавиться - желательно руками самой Москвы. А чтобы умыть руки, армянская власть продолжает лицемерно повторять заклинания о "братстве" и "общей истории". В надежде, что пока говорит - никто не заметит, что делает.

Мы заметили. И теперь будет сказано прямо, жёстко, по фактам.

Визит Валентины Матвиенко в Ереван должен был символизировать остатки формального приличия в отношениях между Россией и Арменией. Но на деле он превратился в унизительное представление, в котором армянская власть в очередной раз продемонстрировала своё подлое, двуличное и мелочно-калькуляторное отношение к бывшему союзнику. Всё - от атмосферы до содержательной части встречи - было выстроено так, чтобы публично плюнуть в сторону Москвы, а потом вытереть губы платочком с гербом "европейских ценностей".

Снаружи - организованный, отпущенный с поводка митинг с антироссийской риторикой. Да, именно в тот самый момент, когда в здании парламента находилась делегация РФ во главе с председателем Совета Федерации. Перед входом - агитационные материалы, флаги Евросоюза, лозунги о "выходе из тени Кремля", призывы к полному разрыву с Россией. Всё это - при полном попустительстве силовиков. Это была не случайность, не стихийный протест, а откровенный политический месседж, оформленный через уличную декорацию: "Россия здесь больше не желательна".

И это не просто митинг. Это политическая пощёчина. Демонстративная, публичная, хладнокровно просчитанная. Это та самая "дипломатия по-армянски": в одном флаконе - сладкие речи внутри и унизительные жесты снаружи.

А теперь - внутрь здания, где, по версии официальной прессы, происходила "конструктивная" встреча. Но даже в этой выхолощенной постановке Симонян не удержался: достал из шкафа набившую оскомину тему "армянских пленных", давно превращённую в инструмент шантажа, политической торговли и дешёвого внутриполитического пиара. Эта тема давно решена - но армянская сторона продолжает её воскрешать каждый раз, когда хочет разыграть карту "страдающей нации". Ни слова о союзнических обязательствах. Ни упоминания о CSTO. Ни благодарности за поддержку, за вооружение, за годы помощи. Только тонкий, цепкий шантаж в обёртке "вежливой озабоченности".

И всё это - на фоне непрекращающегося саботажа всего, что связано с Россией. Напомним:

- Армения отказалась принимать учения ОДКБ,

- Армения ратифицировала Римский статут, формально согласившись с ордером на арест президента России,

- Армения пригласила миссию ЕС на границу, игнорируя Москву,

- Армения вела совместные учения с США, пока российские военные продолжали службу на базе в Гюмри,

- Армения не поддержала ни одну ключевую инициативу России на международной арене с 2022 года.

И вот теперь, после всего этого, Пашинян и его люди устраивают приём делегации Совфеда, как будто ничего не произошло. И делают это с таким видом, словно визит Матвиенко - не акт дипломатического терпения со стороны России, а жест благодарности со стороны Армении.

На деле - это очередной акт позорного лицемерия. И Россия не просто стала объектом политической манипуляции. Она оказалась приглашённой стороной на спектакль, где ей отвели роль униженного гостя: улыбнуться, выслушать, уйти - и не заметить, что над ней только что вытерли ноги.

Армения больше не союзник. Она - предатель, который ещё носит форму друга. Этот визит окончательно развеял иллюзии. Никаких "братских отношений" уже нет. Есть только холодный расчёт, бесстыдная двойная игра и публичное презрение, спрятанное за дипломатическим протоколом.

Пашинянская политика - это не просто система двусмысленных намёков и туманных формулировок. Это откровенное политическое мошенничество, завёрнутое в дипломатическую обёртку. С одной стороны - натужные комплименты в адрес Москвы. С другой - предельно холодный расчёт, как избавиться от России, не неся ответственности за окончательный разрыв.

Когда Пашинян в марте 2024 года в интервью французскому телеканалу France 24 без тени сомнений заявил о "приостановке участия Армении в ОДКБ", он не обсуждал это с союзниками, не искал форм диалога, не предпринимал попыток сгладить углы. Он просто использовал западную аудиторию, чтобы громко обозначить: мы больше не с вами. Это было сказано не в кулуарах и не в форме двусмысленного сигнала - это было прямое политическое заявление, рассчитанное на аплодисменты тех, кто сегодня воспринимает Москву как глобального врага. При этом членство формально сохранено, но Ереван сознательно блокирует все механизмы коллективной безопасности, как бы выдавливая из ОДКБ себя самого. Армения сидит в организации, в которой уже не существует.

Следующим шагом стало демонстративное игнорирование учений ОДКБ на армянской территории. В 2023 году власти отказались от участия, обвинив организацию в "неэффективности". Однако уже спустя несколько месяцев те же самые власти с радостью приняли американских военных на совместных учениях Eagle Partner, которые прошли не где-нибудь, а фактически под окнами российской военной базы в Гюмри. Такого уровня пренебрежения ни один союзник себе не позволял. Армения открыто приветствовала солдат НАТО, в то время как российские военнослужащие, находящиеся в стране по межгосударственным соглашениям, были проигнорированы, унижены и вытеснены в информационную тень.

Сентябрь 2023 года стал точкой невозврата. Армения официально ратифицировала Римский статут, несмотря на открытые предостережения России. Это означает не просто юридическое признание Международного уголовного суда, но и согласие с его решениями, включая ордер на арест главы российского государства. Это прямой вызов, сознательное нарушение союзнической логики и дипломатического здравого смысла. Армения знала, что делает. Пашинян знал, что делает. И всё равно пошёл на этот шаг - из идеологических, а не юридических соображений. Армения, таким образом, официально закрепила себя в лагере тех, кто отрицает легитимность российской власти.

Изменения в школьных учебниках стали ещё одним красноречивым симптомом. В течение последних двух лет из армянской образовательной программы планомерно изымались все упоминания о России как об освободителе, стратегическом партнёре или гаранте безопасности. На смену пришли темы "европейского пути", "прав человека" и "западной демократии". Армянское общество последовательно переориентируют, начиная с детского возраста. Учащимся внушают: Россия - это вчера, Запад - это завтра. Такой идеологической чистки не проводили даже в странах, вступивших в Евросоюз. Армения пошла дальше: она не просто вымарывает союзническое прошлое - она подменяет его фальшивой, глянцевой картинкой евроинтеграции.

Все эти шаги - не случайность, не эмоции, не ошибки. Это системный сдвиг, проводимый сознательно и последовательно. Армения выходит из российской орбиты, отрезает все связи, вычищает всё, что напоминает о союзничестве, и делает это в антуражe дипломатических реверансов, чтобы никто не успел предъявить счёт. Но счёт предъявит история. И для Армении он будет особенно тяжёлым.

Пашинян - не случайная фигура. Он - системный разрушитель. Его проект - это Армения без России, Армения, растворённая в брюссельском киселе, Армения, которая сжигает мосты и одновременно строит себе алиби. Он будет до последнего врать о "дружбе" - потому что так проще прикрывать предательство. Но правда в том, что этот человек методично выстраивает армянскую внешнюю политику на руинах прежнего союза.

И чем дольше Москва делает вид, что "всё ещё можно наладить", тем глубже нож входит в спину. Потому что Пашинян - это не партнёр, это агент подмены: он улыбается России, пока пересылает отчёты в Брюссель, пишет доклады для Human Rights Watch и готовится к участию в следующем саммите "Друзей Украины".

Таков выбор. Такова политика. Таков Пашинян.

То, что произошло у парламента в день визита Матвиенко - это не просто совпадение. Это постановочная акция, в которой антироссийские силы чувствовали себя как дома.

Показательно, что "пророссийская" контр-акция выглядела вяло и искусственно, а большинство лозунгов были шаблонными: "дружба", "братство", "общая история". При этом противники России выступали с конкретными обвинениями: "Россия предала", "выйти из CSTO", "вперёд в ЕС и НАТО".

Факт: эти демонстрации проходили без какого-либо вмешательства полиции. И это при том, что ранее в том же Ереване жестоко разгонялись акции против повышения налогов, против коррупции, против сдачи территорий.

Вывод прост: антироссийские акции теперь де-факто легализованы. Более того, они поощряются. Государственная машина Армении больше не защищает российское присутствие - она его подрывает.

Матвиенко на брифинге в Ереване заявила, что "между Россией и Арменией нет кризиса доверия". Это дипломатическая фраза, не имеющая ничего общего с реальностью. Потому что если бы кризиса не было:

- В Ереване не раздавались бы аплодисменты каждому новому заявлению о "взгляде в сторону Запада";

- Армянская власть не делала бы ставку на Евросоюз как на главного посредника в мирном процессе с Азербайджаном, игнорируя МИД РФ;

- Армения не вела бы переговоры о размещении миссии ЕС на границе с Азербайджаном, тем самым подрывая российский мандат;

- И, наконец, Россия не отзывала бы своего посла Сергея Копыркина в феврале 2024 года - шаг, который дипломатическим языком обозначает явный разрыв политических линий.

В то время как армянская элита устраивает представление для западных спонсоров, Москва сохраняет сдержанность. Это не признак уступчивости, а элемент стратегии.

Россия делает вид, что "всё в порядке", чтобы зафиксировать ответственность за происходящее исключительно на Ереване. Москва демонстрирует, что не она вышла из отношений - вышла Армения. Причём добровольно, последовательно, ложно улыбаясь.

Пашинян, Симонян, Хачатурян и другие лица армянского руководства ещё долго будут изображать "конструктив" на переговорах. Но их действия - это путь к окончательному разрыву. И каждый шаг по этому пути задокументирован, зафиксирован, и ни в каком "братстве народов" больше не нуждается.

...Но Армения уже всё сказала. Не словами - действиями.

Она сказала это, когда встречала российскую делегацию антироссийскими плакатами у входа в парламент.

Сказала, когда отказалась от учений ОДКБ и впустила солдат НАТО.

Сказала, когда ратифицировала статут суда, выдавшего ордер на Путина.

Сказала, когда начала стирать Россию из учебников, а Европу - вписывать на первую страницу.

Эта страна больше не ищет баланса - она ищет замену. И нашла её в тех, кто был и остаётся системными противниками России. Армения сегодня - это не заблудившийся союзник, а расчётливый перебежчик, который делает вид, что ещё в команде, только чтобы не терять остатки выгоды. Платит - значит друг. Не платит - значит "не выполняет обязательства".

Пашинянская Армения ведёт себя как зависимый, который сменил покровителя, но ещё не осмелился об этом громко заявить. Пока носит старый костюм, но уже учится говорить на другом языке, молиться на другие иконы, маршировать под чужую музыку.

Россия обязана сделать единственное правильное движение: убрать руку с плече того, кто давно держит за спиной нож. Потому что сегодня союз с Арменией - это не партнёрство, а автодеструктив. Это изжитый иллюзион, гниющий на ходу. И чем дольше Москва будет делать вид, что ничего не происходит, тем глубже и больнее будет следующий удар.

Армения всё уже выбрала. И теперь пора выбраться и России - из токсичного, предательского псевдосоюза, где за словом "друг" давно скрывается банальный расчёт и готовность в любой момент сдать, обменять и списать.

С холодной вежливостью, без эмоций - просто закрыть дверь. Окончательно.