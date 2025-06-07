NASA спрогнозировало столкновение астероида с Луной в 2032 году
Американское космическое агентство NASA обновило прогноз вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Согласно расчетам астрофизиков, риск наступления этого события составляет 4,3%.
Как передает Day.Az, два месяца назад специалисты NASA оценили этот показатель в 3,8%.
Астероид 2024 YR4 был открыт в 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. По расчетам Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (NASA), это небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние 22 декабря 2032 года. Теоретически подобное сближение может закончиться столкновением астероида с Землей. По данным астрофизиков, вероятность наступления этого события равна 1:83.
Кроме того, астероид 2024 YR4 угрожает естественному спутнику Земли - Луне. В феврале специалисты NASA оценили вероятность столкновения астероида с Луной в 1,7%, а в апреле процент вероятности был повышен более чем в два раза. На данный момент астероид 2024 YR4 считается самым опасным космическим объектом.
Прогноз скорректировали в очередной раз после получения обновленных данных с телескопа "Джеймс Уэбб", сообщается на сайте американского космического агентства.
Астероид 2024 YR4 по размерам сопоставим с Тунгусским метеоритом и почти в четыре раза крупнее Челябинского метеорита. Диаметр астероида составляет около 70 метров. Его состав пока не удалось определить.
Ближайшее сближение астероида с Землей произойдет в 2028 году. Небесное тело пройдет на расстоянии восьми миллионов километров от нашей планеты.
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