NASA спрогнозировало столкновение астероида с Луной в 2032 году

Американское космическое агентство NASA обновило прогноз вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Согласно расчетам астрофизиков, риск наступления этого события составляет 4,3%.

Как передает Day.Az, два месяца назад специалисты NASA оценили этот показатель в 3,8%.

Астероид 2024 YR4 был открыт в 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. По расчетам Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (NASA), это небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние 22 декабря 2032 года. Теоретически подобное сближение может закончиться столкновением астероида с Землей. По данным астрофизиков, вероятность наступления этого события равна 1:83.

Кроме того, астероид 2024 YR4 угрожает естественному спутнику Земли - Луне. В феврале специалисты NASA оценили вероятность столкновения астероида с Луной в 1,7%, а в апреле процент вероятности был повышен более чем в два раза. На данный момент астероид 2024 YR4 считается самым опасным космическим объектом.

Прогноз скорректировали в очередной раз после получения обновленных данных с телескопа "Джеймс Уэбб", сообщается на сайте американского космического агентства.

Астероид 2024 YR4 по размерам сопоставим с Тунгусским метеоритом и почти в четыре раза крупнее Челябинского метеорита. Диаметр астероида составляет около 70 метров. Его состав пока не удалось определить.

Ближайшее сближение астероида с Землей произойдет в 2028 году. Небесное тело пройдет на расстоянии восьми миллионов километров от нашей планеты.

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