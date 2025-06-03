Учёные раскрыли возможный запах ядра Марса

Американские ученые из NASA выяснили, что ядро Марса сформировалось всего за несколько миллионов лет - гораздо быстрее, чем у Земли. Этот процесс ускорили расплавленные железо и сульфиды никеля, которые просачивались через твердые породы к центру планеты.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Обычно для образования планетарного ядра требуется миллиарды лет: тяжелые элементы, такие как железо и никель, постепенно опускаются к центру, пока недра планеты остаются расплавленными из-за радиоактивного тепла. Однако данные марсианских метеоритов указывают, что ядро Красной планеты сформировалось почти сразу после рождения Солнечной системы.

Ученые из Космического центра Джонсона (NASA) во главе с Сэмом Кроссли провели эксперименты, воссоздав условия раннего Марса. Они нагревали образцы пород, богатых серой, до 1020°C, что позволило сульфидам железа и никеля плавиться и проникать через микротрещины в твердой породе.

Дополнительные исследования метеоритов подтвердили гипотезу: следы платиновых металлов в их составе совпали с результатами экспериментов. Это означает, что аналогичный процесс мог происходить и в других телах Солнечной системы.

Интересно, что открытие также предполагает: ядро Марса богато серой, что придает ему характерный запах тухлых яиц. Новые данные помогут лучше понять эволюцию планет и их магнитных полей.



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