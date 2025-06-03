https://news.day.az/hitech/1757710.html Опубликованы самые детализированные изображения Солнца - ФОТО - ВИДЕО Астрономам удалось получить самые детализированные изображения Солнца. Как передает Day.Az, съемка проведена с помощью модернизированной системы адаптивной оптики телескопа Goode в обсерватории "Большой Медведь" (США). Зафиксированы структуры размером от 63 км. Ранее предел составлял около 1000 км.
Опубликованы самые детализированные изображения Солнца - ФОТО - ВИДЕО
Астрономам удалось получить самые детализированные изображения Солнца.
Как передает Day.Az, съемка проведена с помощью модернизированной системы адаптивной оптики телескопа Goode в обсерватории "Большой Медведь" (США). Зафиксированы структуры размером от 63 км. Ранее предел составлял около 1000 км.
Система Cona корректирует искажения атмосферы в реальном времени, до 2200 изменений формы зеркала в секунду. Аналогичная технология разрабатывается для нового телескопа.
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