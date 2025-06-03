Опубликованы самые детализированные изображения Солнца

Астрономам удалось получить самые детализированные изображения Солнца.

Как передает Day.Az, съемка проведена с помощью модернизированной системы адаптивной оптики телескопа Goode в обсерватории "Большой Медведь" (США). Зафиксированы структуры размером от 63 км. Ранее предел составлял около 1000 км.

Система Cona корректирует искажения атмосферы в реальном времени, до 2200 изменений формы зеркала в секунду. Аналогичная технология разрабатывается для нового телескопа.