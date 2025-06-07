Отец Маска прокомментировал конфликт сына с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск совершил ошибку, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, Маск очень устал и у него стресс.

Как передает Day.Az, так отец бизнесмена Эррол Маск прокомментировал ссору президента и предпринимателя.

"Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса", - подчеркнул он.

Эррол также добавил, что Маск придерживается своих принципов и не желает поддерживать неэффективные инициативы демократов.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Ранее мы сообщали, что в США обсуждают риски для Маска из-за ссоры с Трампом.