Маск предложил создать новую американскую партию

Американский предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом предложил создать в стране новую партию и назвать ее America Party (партия "Америка").

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Х.

На своей странице в Х он также провел опрос, в котором приняли участие более 5,6 млн человек. "Не пора ли создать в Америке новую политическую партию, которая действительно будет представлять 80% населения", - говорится в описании. 80% участников опроса проголосовали "за", оставшиеся 20% - против.

Маск также поделился на странице постом американского блогера и криптопредпринимателя Марио Науфала (Mario Nawfal), который назвал 80% проголосовавших за создание партии "уставшими от дуополии истеблишмента".

По словам Науфала, Американский институт общественного мнения выяснил, что 43% американцев отвергают обе партии, 56% от их числа относятся к Маску положительно. Так же к нему относятся 34% демократов и 72% республиканцев.

Ранее мы сообщали, что отец Маска прокомментировал конфликт сына с Трампом.