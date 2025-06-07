https://news.day.az/world/1758739.html В центре НАТО в Стамбуле подняли флаг Азербайджана - ФОТО 2 июня в Центре морской безопасности НАТО в Стамбуле прошла церемония поднятия государственного флага Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана. Ранее мы сообщали, что флаг Азербайджана поднят у парламента Онтарио.
В центре НАТО в Стамбуле подняли флаг Азербайджана - ФОТО
2 июня в Центре морской безопасности НАТО в Стамбуле прошла церемония поднятия государственного флага Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.
Ранее мы сообщали, что флаг Азербайджана поднят у парламента Онтарио.
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