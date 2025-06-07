В центре НАТО в Стамбуле подняли флаг Азербайджана

2 июня в Центре морской безопасности НАТО в Стамбуле прошла церемония поднятия государственного флага Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что флаг Азербайджана поднят у парламента Онтарио.