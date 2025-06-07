Сборная Азербайджана сыграет с Латвией в рамках подготовки к ЧМ-2026

Сборная Азербайджана по футболу, которая готовится к отборочному этапу чемпионата мира 2026 года, сегодня проведет очередной товарищеский матч.

Как передает Day.Az, наша команда под руководством Фернанду Сантуша сыграет на выезде со сборной Латвии.

Игра, которая состоится на стадионе "Сконто" в Риге, начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Матч доверен бригаде арбитров во главе с мальтийцем Трастином Фарруджей Канном.

Отметим, что 10 июня сборная Азербайджана примет в Баку команду Венгрии. Это будет последний товарищеский матч национальной команды в рамках подготовки к предстоящему мундиалю.

Ранее мы сообщали, что игрок сборной Азербайджана принял решение по "Сабаху".