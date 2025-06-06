Британия намерена потратить многомиллиардную сумму на оборону

Великобритания потратит £68 млрд на военную реформу. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу издания, британские эксперты подчеркивают, что расходы на сферу обороны скажутся на обычных гражданах. Бывший министр иностранных дел страны Джек Стро заявил, что налоги в Великобритании неизбежно вырастут.