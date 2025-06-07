Самый одинокий дом в мире

Дом в Исландии признали самым одиноким домом в мире - он находится на необитаемом острове.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Постройку в 1950-х годах возвели члены местной охотничьей ассоциации для охоты на тупиков и других морских птиц. В здании есть несколько комнат с диванами и кроватями.

На острове нет электричества и водопровода. Эдлидаэй служит местом гнездования морских птиц и внесён в список заповедных территорий.

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