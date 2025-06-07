https://news.day.az/unusual/1758815.html Самый одинокий дом в мире - ВИДЕО Дом в Исландии признали самым одиноким домом в мире - он находится на необитаемом острове. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Постройку в 1950-х годах возвели члены местной охотничьей ассоциации для охоты на тупиков и других морских птиц. В здании есть несколько комнат с диванами и кроватями.
Самый одинокий дом в мире - ВИДЕО
Дом в Исландии признали самым одиноким домом в мире - он находится на необитаемом острове.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Постройку в 1950-х годах возвели члены местной охотничьей ассоциации для охоты на тупиков и других морских птиц. В здании есть несколько комнат с диванами и кроватями.
На острове нет электричества и водопровода. Эдлидаэй служит местом гнездования морских птиц и внесён в список заповедных территорий.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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