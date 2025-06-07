https://news.day.az/politics/1758733.html Руководство минобороны встретилось с личным составом - ФОТО По случаю Гурбан байрамы руководство министерства обороны посетило воинские части и встретилось с личным составом. Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Руководство минобороны встретилось с личным составом - ФОТО
По случаю Гурбан байрамы руководство министерства обороны посетило воинские части и встретилось с личным составом.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Личному составу были переданы поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Руководство министерства также встретилось с военнослужащими на боевой позиции и поинтересовалось их служебно-боевой деятельностью.
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