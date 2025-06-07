https://news.day.az/society/1758798.html За два дня из Баку в регионы отправилось более 600 автобусов 5 и 6 июня из Баку в различные регионы Азербайджана было выполнено 605 междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). За указанный период было перевезено 20 554 пассажира.
За два дня из Баку в регионы отправилось более 600 автобусов
5 и 6 июня из Баку в различные регионы Азербайджана было выполнено 605 междугородних автобусных рейсов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
За указанный период было перевезено 20 554 пассажира. В связи с возросшим спросом, из Бакинского международного автовокзального комплекса было организовано дополнительно 205 рейсов.
Отмечается, что 38% пассажиров приобрели билеты онлайн через платформу biletim.az.
Ранее мы сообщали, что в связи с праздником Гурбан, все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.
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