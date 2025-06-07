За два дня из Баку в регионы отправилось более 600 автобусов

5 и 6 июня из Баку в различные регионы Азербайджана было выполнено 605 междугородних автобусных рейсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

За указанный период было перевезено 20 554 пассажира. В связи с возросшим спросом, из Бакинского международного автовокзального комплекса было организовано дополнительно 205 рейсов.

Отмечается, что 38% пассажиров приобрели билеты онлайн через платформу biletim.az.

Ранее мы сообщали, что в связи с праздником Гурбан, все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.