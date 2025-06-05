Важная новость для отправляющихся в районы Азербайджана

В связи с праздником Гурбан, все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме с 5 по 9 июня с целью предоставления населению качественных и бесперебойных транспортных услуг.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

AYNA дала соответствующие указания всем автовокзалам и автостанциям по обеспечению бесперебойного и безопасного движения перевозчиков, осуществляющих пассажироперевозки по междугородним и межрайонным маршрутам, и реализации продажи билетов в кассах по тарифам в соответствии с законодательством.

В преддверии праздника, а также в выходные дни, будет осуществляться особый контроль за интервалами выпуска автобусов на маршруты в соответствии с пассажиропотоком и соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. В целях предотвращения скопления пассажиров на линию будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов. Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале https://biletim.az, а также в кассах автовокзалов.

В настоящее время на портале можно приобрести билеты по 82 направлениям в 51 городе и регионе. К системе подключено 373 транспортных средства, в том числе 326 рейсов.

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